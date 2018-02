Cada vez menos ciudades buscan ser sede de los Juegos Olímpicos

Hace varios años, ser país sede los juegos olímpicos, solía ser sinónimo de prestigio y los países competían entre sí para lograrlo. Pero en los últimos años, son cada vez menos los países interesados en ser sede del evento más importante del deporte a nivel mundial. Incluso, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) se reunió en Lima en septiembre de 2017 para decidir la sede de las Olimpíadas 2024 – las del 2020 serán en Japón- sólo quedaban dos ciudades en carrera: Paris y Los Ángeles. Antes se había retirado Alemania después de una consulta popular donde más del 51% de sus propios ciudadanos votaron en contra y luego Italia donde la nueva alcaldesa de Roma, Virginia Raggi no quiso sumar más problemas. “Los italianos, y los romanos, todavía estamos pagando deudas de los Juegos del 60. Estos no son sostenibles. Una candidatura sería irresponsable, no voy a hipotecar el futuro de la ciudad”, sentenció. Y meses después, se bajó Hungría.

Lo que se terminó resolviendo por primera vez en la historia fue darle la posibilidad a las dos ciudades que quedaron: Paris será la sede en 2024 y Los Ángeles en 2028. Esta es la tercera vez que ambas urbes serán sedes olímpicas, por eso son ciudades preparadas que cuentan con las instalaciones. El trato para que Los Ángeles se conformara con 2028, fue recibir otros US$ 300 millones de dólares del COI, para compensar cualquier incertidumbre provocada por una espera de 11 años. Cuando Buenos Aires intentó por última vez ser candidata para los Juegos Olímpicos 2004, compitió contra otros 10 países.

Son varios aspectos los que afectaron las candidaturas los últimos años, desde los escándalos en las federaciones deportivas hasta la inversión descontrolada que supone la organización de los Juegos donde, solamente para recibir a los atletas, asistentes y dirigentes, suponen un mínimo de 20.000 personas. Según un estudio difundido en el Foro Económico Mundial, los Juegos de Invierno del 2014 en Sochi le costaron a Rusia US$21.890 millones, Londres 2012 costó US$ 14.960 millones y Barcelona 1992, costó US$ 9.690 millones. En Atenas (2004) y Río (2016), los Juegos fueron exitosos en términos deportivos, de marketing y difusión, pero luego muchas instalaciones quedaron luego abandonadas, en medio de las crisis económicas de sus países.

Otro estudio realizado por economistas de la Universidad de Oxford, analizó todos los Juegos del último medio siglo y concluyó que los Juegos tienen, en promedio, un 156% de sobrecostos, 176% en el caso de los Juegos de Verano, 142% en los de Invierno. “Para una ciudad o país postularse a los Juegos es tomar uno de los proyectos más costos y financieramente más arriesgados que existen”, señalaron Bent Flybjerg, Allison Stewart y Alexander Budzier, autores del estudio. Para los Juegos de Tokio 2020, Japón tiene un presupuesto de US$ 8.380 millones. los cálculos de ingresos abarcan un 50% por parte de sponsors locales e internacionales, un 25% que aporte el COI, sólo un 16% por venta de entradas y el resto, por merchandising.

“Para poder ser sede de los juegos se necesitan espacios deportivos para alrededor de 35 deportes, se requiere una villa olímpica que puede costar hasta US$ 3 mil millones dependiendo de las circunstancias. Se requiere facilidades para los medios y TV que puede costar unos mil millones de dólares y los medios a su vez necesitan su propia villa. Se requiere espacios verdes y vías de transporte ágiles”, explicó a Business Insider el economista y experto en Olimpíadas, Andrew Zimbalist.

“El mantenimiento de un estadio construido a nuevo puede costar US$ 30 millones al año y generalmente son hechos en zonas valoradas, muchas ciudades no saben qué hacer con ellas luego de los juegos, las abandonan y eso repercute en el valor de la propiedad de esa zona”, explica y agrega que en muchos casos esas construcciones tienen un serio impacto ambiental. “Algunas ciudades lograban generar ganancia a través de los derechos televisivos pero últimamente el COI se lleva cada vez más porcentaje, en los 90 se llevaba el 4% y en Río 2016 se llevó el 70%”, destaca el analista.

En 2014, el presidente del COI, Thomas Bach sugirió una lista de 40 acciones para transformar el movimiento olímpico, que incluía evaluar a las ciudades que se ofrecieran según las oportunidades y riesgos que podía implicarles, reducir la inversión e incluir aspectos sustentables. Un ejemplo es el caso de las Olimpíadas de la Juventud que se realizarán en Buenos Aires en 2018, las viviendas construidas para alojar a los atletas, serán viviendas sociales.

Entre las propuestas para permitir la continuidad de los juegos, una es que haya sedes permanentes de los juegos olímpicos en vez de que roten. Otra propuesta es que roten pero entre 5 ciudades. Dependerá de las estrategia por la que opte el COI para adaptar el eventos a los tiempos que corren.