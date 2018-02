Los diseñadores top revelan los secretos detrás del negocio de la alta costura

Son artesanos, verdaderos artífices de creaciones que requieren entre tres y seis meses de trabajo para estar finalizadas. Ninguna es igual a la otra, cada una tiene su propia personalidad y se ajusta al detalle a la persona que lo usará. La alta costura tiene varios representantes que se destacan en el mundo de la moda, aunque entre ellos afirman que son pocos los que hacen este tipo de prendas en el país. Los altos costos, el mercado súper premium y la coyuntura económica son alguna de las barreras que los diseñadores de haute couture mencionan como las más difíciles de sobrellevar en una época en la que todos buscan ponerse creativos para sortear los problemas. Apertura.com dialogó con las figuras del sector para conocer cómo está el negocio, la rentabilidad de montar un desfile-show y qué cartas tienen bajo la manga para poder mantenerse en pie.

“La alta costura está muerta, no existe”, aseguró recientemente la reconocida diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada. En cambio, los argentinos, aunque tienen ciertas críticas para hacerle a la industria, no se animan todavía a firmar el acta de defunción. “Siempre va a haber mercado, aunque obviamente cada vez se va achicando porque la gente que puede adquirir vestidos de este costo, con la crisis de nuestro país, es menor. Sigue siendo rentable, el día que deje de serlo busco otra cosa”, afirma Claudio Cosano. Hoy, adquirir un vestido de alta costura de un diseñador top en el país tiene un costo aproximado de $ 35.000 – en Europa, un diseño original de una de las casas top tiene un precio mínimo de 9000 euros, según Vogue. Para Gabriel Lage, el sector nacional “va tomando un vuelo fuerte”, ya que, de acuerdo a su visión, en la Argentina se pueden lograr productos con la misma calidad europea a un costo menor.

Gabriel Lage planea abrir un atelier en España.

De la vereda de enfrente se encuentra Roberto Piazza. “Con la situación actual podés vender pero no podés vivir y crecer solo de la alta costura. Esta es la locomotora para luego tener muchas cosas detrás”, señala. Los negocios paralelos a la alta moda se convirtieron en una bocanada de aire fresco para muchos que veían que la industria argentina se encontraba en un cuello de botella. En 1992, Piazza creó su propia escuela de diseño, que actualmente cuenta con 26 sedes, y se adentró en el mundo de las licencias – accesorios, lentes, zapatos.

El prêt-à-porter (listo para llevar, en francés) se transformó en un comodín con garantía de ventas, aunque no por eso significaba una inversión barata. Estas son prendas producidas en serie, en las antípodas del haute couture. “Hace seis u ocho años me di cuenta que la alta costura no estaba representando a la mujer de hoy, me parecía que lo más urbano era lo que se necesitaba. Las marcas de alta costura con lo que más facturan es con los perfumes, cosméticos, prêt-à-porter”, expresa Benito Fernández, desde su boutique en Palermo. El diseñador tiene tres locales de su marca Benito, además de una veintena de multimarcas en el interior del país.

Lage, que abrazó la profesión gracias a las enseñanzas de su padre, que era un sastre español, afirma que tiene entre sus planes un desembarco en el prêt-à-porter, aunque mantiene sus reservas. “Tenemos ganas pero necesitamos importar y deberíamos ampliarnos mucho para poder hacerlo”, menciona. Hoy, la prioridad número uno del encargado de vestir a Juliana Awada durante la primera visita de Barack Obama al país es su expansión a España. “En la Argentina no tenemos muchas red carpets ni muchos cócteles importantes. ¿A dónde va una mujer con uno de estos vestidos? ¿A tomar el té con amigas? En Madrid vestimos a seis o siete estrellas para diferentes festivales en solo tres meses”, explica.

Europa es el epicentro de la moda a nivel mundial, siendo París su capital por excelencia. La ciudad francesa es muy celosa con respecto a la alta costura y estableció en 1945, a través de la Cámara Sindical de la Alta Costura, los parámetros para identificar, sin lugar para las equivocaciones, a la casas que representan este tipo de producciones.

Claudio Cosano afirma que abandonará el negocio el día que deje de ser rentable.

En la Argentina no existe una protección al término de este tipo, lo cual genera que aparezcan más jugadores en el mercado. “Hay mucha gente que se llama alta costura y en realidad no hace alta costura porque si la hacés realmente necesitás mucha inversión y tiempo para realizar el producto”, remarca Lage. En tanto, Cosano enumera las características necesarias para poder llevar la bandera de la alta costura: “Hay que tener un taller propio donde se hace todo totalmente a mano, donde cada clienta prueba hasta cuatro veces su vestido porque se le hace en el propio cuerpo y cada prenda es única”. Según Vogue, en Francia solo existen 15 casas oficiales entre las que se encuentran Chanel, Christian Dior, Armani Privé y Valentino.

Si bien su mercado es una elite con la billetera necesaria para poder abonar uno de los artesanales vestidos que producen, los diseñadores coinciden en que la coyuntura económica afectó el negocio. “Por eso es diferente a la moda urbana. Como todos los materiales son importados, cada vez que hay una crisis donde el dólar explota o se cierran las importaciones cuesta muchísimo armar las colecciones”, detalla Cosano, que antes de convertirse en estrella del mundo de la moda estuvo a punto de recibirse de arquitecto en la UBA. Por su parte, Piazza afirma categóricamente: “Desde hace cinco años que se fue al sótano, estamos esperando que la economía se arregle y así poder invertir más”. Los problemas económicos encarecen los productos nacionales y vuelven más atractivo el mercado exterior. “El nivel de gente que compra moda de este estilo en la Argentina tiene la suerte de también poder comprar afuera, entonces eso nos afecta porque es un artículo de lujo”, explica Lage.

De la pasarela al bolsillo

Los desfiles resultan una parte innegable del negocio. No solo son el elemento que le aporta show al business sino que aún resulta una de las vidrieras más importantes para las colecciones. Sin embargo, organizar uno con todo el lujo y pompa también acarrea grandes costos. Según pudo averiguar Apertura.com, organizar un desfile en un hotel de categoría representa un gasto mínimo de $ 1 millón. Esto incluye la parte técnica –luz, pasarela, sillas, folletería, etc. – y el cachet de las mannequin –según un diseñador top se necesitan mínimo 20 por desfile y cobran un promedio de $ 5000 cada una. A esto hay que agregarle aproximadamente $ 500.000 de la colección de vestidos, más los gastos de peluquería, maquillaje y accesorios.

“Hacer un desfile es muy caro, aunque salís ganando a largo plazo. En el momento es fuerte hacerlo, pero a lo largo del año se recupera”, afirma Lage. Los auspiciantes se vuelven un jugador fundamental para poder sostener estos eventos. Las marcas ligadas al mundo de la belleza se convierten en sponsors y asumen una gran parte del peso económico. “Antes eran redituables porque era la manera de ganar espacios publicitarios que si no eran muy difíciles de lograr”, recuerda Fernández. Mientras que Piazza los ve como una obligación para los que están en el negocio, Cosano los define como “una inversión que cuesta mucho recuperar”. ¿La razón? Los talles. “Al ser vestidos de alta costura, si no lo hacés perfecto para la modelo en la pasarela no se luce, entonces los vestidos para desfile son para un espárrago. Es más pérdida que ganancia”.