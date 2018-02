Amazon se coloca en el primer lugar del ranking global de Brand Finance

Amazon se convierte en la marca más valiosa del mundo por delante de Apple y Google, según el estudio Global 500 2018 que lleva a cabo la firma consultora especialista en estrategia y valuación de marca, Brand Finance, en su ranking anual. El valor de marca del gigante del comercio electrónico registró un crecimiento anual del 42%, y alcanza la impresionante suma de $150,800 millones de dólares.

Desde el modesto arranque de Amazon como una tienda de libros en línea, la compañía se ha convertido en el mayor negocio en internet del mundo, no solamente en términos de capitalización de mercado, sino que también en ingresos. Amazon ha dejado de ser simplemente un retailer en línea, ahora también es proveedor de infraestructura en la nube y productor de electrónica. Hoy por hoy, la compañía está avanzando más allá del ámbito digital resultado de la adquisición que registró el año pasado de la cadena Whole Foods por $13,700 millones de dólares, operación que supuso el aterrizaje de la marca en el entorno de tiendas físicas. Por otro lado, Amazon también mantiene una presencia en otros tipos de actividades, como por ejemplo en envíos, streaming de música y video, y desde ya se especula que trae en puerta una inminente adquisición bancaria en 2018.

Al respecto, David Haigh, CEO de Brand Finance apuntó, “Jeff Bezos dijo una vez que las marcas son incluso más importantes en internet que en el mundo físico. Bezos ha demostrado estar en lo correcto con la elección del nombre de Amazon (Amazonas), el río más largo y caudaloso del mundo, porque 23 años después, la marca Amazon es una fuerza imparable. La fortaleza y el valor de la marca Amazon le confiere la posibilidad de abrirse persistentemente a nuevos sectores y geografías. Toda muestra sugiere que esta increíble marca continuará creciendo indefinida y exponencialmente”.

Aunque Apple logró defender el segundo puesto del ranking, con una recuperación en su valor de marca de hasta los $146,300 millones de dólares tras el descenso del 27% en 2017, su futuro pinta desalentador. Apple no ha logrado diversificar y se ha vuelto excesivamente dependiente en las ventas de sus emblemáticos iPhones, responsables de dos tercios de los ingresos. Las malas ventas del iPhone X en el último trimestre de 2017, de tan solo 29 millones de dispositivos, no cumplieron las expectativas de la compañía y se prevé que el modelo sea suspendido este año. Con la llegada de marcas mundiales emergentes como Huawei, el creciente enfoque de Apple en lo que son efectivamente productos de lujo puede costarle a la marca una parte sustancial del mercado global, y con ello limitar su potencial de crecimiento en cuanto a valor de marca.

Google, por otra parte, descendió del primer al tercer puesto, registrando un crecimiento del valor de marca relativamente lento del 10% (unos $120,900 millones de dólares). Los anuncios de Google en línea generaron más tráfico de lo esperado, porque los clics de paga aumentaron un 47% en el tercer trimestre de 2017, con lo cual potenciaron ingresos. Sin embargo, para competir con las marcas más valiosas del mundo, a veces no basta con presentar rendimiento sólido. Como navegador, en tecnología móvil OS y de nube, Google es un campeón. Sin embargo, como le sucede a Apple, su enfoque hacia sectores específicos le está impidiendo captar todo el potencial de su marca. Las inversiones de Google en automóviles y dispositivos autónomos todavía carecen de la escala y la audacia demostrada por las nuevas empresas de Amazon. Sin embargo, la contratación de 2 mil empleados para los teléfonos de la gama HTC, por $1,100 millones de dólares, señala un cambio hacia una estrategia más expansiva.

La era digital hace que las marcas tecnológicas se abran camino en los rankings

Por primera vez desde que Brand Finance empezó con su análisis global de marcas, las tecnológicas ocupan los cincos primeros puestos de la tabla. Samsung (No. 4, US$92,300 millones) y Facebook (No. 5, US$89,700 millones) registraron enorme crecimiento en su valor de marca, del 39% y 45% respectivamente, superando a AT&T (No. 6, US$82,400 millones). Este cambio en la cima del ranking refleja una tendencia global en la que el sector tecnológico supone dos veces más en términos de valor de marca, que el sector de las telecomunicaciones.

La prevalencia de lo digital se acentuará aún más en los próximos años, a medida que otras marcas se abran camino en el Global 500. YouTube, propiedad de Google, ha duplicado su valor hasta US$25,900 millones de dólares, y sube 70 lugares al No. 42. Las marcas chinas de tecnología han tomado ventaja de las condiciones del mercado cautivo y también pueden hacer alarde de su considerable crecimiento en valor de marca – Alibaba (12), Tencent (21), WeChat (49), Baidu (57), JD (65) y NetEase (121) crecen con un promedio anual del 67%.

Las latinoamericanas que perfilan en Global 500

En lo que respecta a las latinoamericanas, el mayor valor de marcas radica en los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones y petróleo. En 2018 figuran ocho marcas de la región en el Global 500, de las cuales cinco son de Brasil, dos de México y una de Colombia respectivamente. La marca de mayor valor es la mexicana Pemex (190) en US$8,379 millones de dólares, al ser no solamente la empresa más grande del país, sino que también al situarse entre las principales petroleras del mundo. Le sigue la brasileña del sector bancario, Itaú (206) con un valor de US$8,011 millones y el gigante de las telecomunicaciones de México, Claro (286) con un valor de US$6,085 millones. También figuran Bradesco (313), Petrobras (343), Banco do Brasil (432) y la colombiana Ecopetrol (465). La marca de cerveza brasileña Brama (493), este año llega como uno de los nuevos integrantes al listado.

En cuanto a Pemex, Laurence Newell, director de Brand Finance en México y América Latina dijo, “este año vuelve a ser trascendente analizar cómo Pemex va manejando su prominencia en el mercado local, a la vez que le hace frente a su necesidad de extender la marca más allá de las fronteras mexicanas”, en referencia al objetivo de la petrolera de crecer internacionalmente. “Conocer las virtudes de la estrategia, el posicionamiento y sobre todo el valor financiero de una marca, es siempre una medida fundamental para las empresas, especialmente cuando se encuentran en puntos de inflexión, como es el caso de Pemex”, agregó.