Los desafíos que pueden amenazar la expansión de la economía argentina

Desde mitad del segundo trimestre de 2017, la recuperación económica cobró fuerza de la mano de un conjunto de factores que incluyen un fuerte impulso fiscal en inversión en infraestructura y aumentos en el gasto social y previsional, una gradual reducción de la inflación –que mejora las señales de mercado y también los ingresos reales–, y la definición de un conjunto de reformas que en el mediano plazo darían consistencia al programa económico.

Más allá de los sobresaltos que siempre pueden surgir en el corto plazo y crean alguna turbulencia –el rebote inflacionario de los últimos meses del año siguiendo nuevos ajustes tarifarios–, el horizonte de corto plazo está despejado, más aún si la política acompaña. La economía crecerá en la segunda mitad del 2017 por arriba del 4% y, arrastre mediante, crecerá entre 3 y 3.5% en 2018. La expansión por segundo año consecutivo será tanto mayor –dado el contexto político– cuanto más creíble resulte la convergencia al equilibrio fiscal, lo que en parte es endógeno (por el crecimiento), pero esencialmente depende de la habilidad para controlar aumentos del gasto público. Factores externos –la expansión de Brasil– jugarán también un papel más o menos expansivo. La inflación seguramente mantendrá un sendero decreciente en promedio, pero dado el resto del escenario macroeconómico, el descenso no llegará a los 10 puntos porcentuales que prevé la meta presupuestaria y del Banco Central. Aun así, bajas de 5 a 6 puntos anuales en una economía en franco crecimiento y en medio de fuertes ajustes de precios relativos deberían considerarse, sin duda, exitosas.

Pero la cuestión central pasa por saber si se perciben (o no) los principales desafíos que –más allá de los shocks inesperados que nos desvían de la meta por un par de meses, pero no nos descarrilan– pueden amenazar el sendero de expansión de la economía más allá del 2018. ¿Cuáles son esos desafíos?

El primero de ellos es lograr que el gasto público crezca por debajo del crecimiento del PIB, a lo sumo que se mantenga constante en términos reales, para asegurar una rápida convergencia al equilibrio fiscal y, a la vez, para evitar una mayor apreciación cambiaria. Lo contrario –una convergencia lenta al equilibrio fiscal– es un ticket perfecto para más atraso cambiario, más deuda, más déficit de cuenta corriente. O sea, un ticket para enfrentar esos problemas más adelante, pero en desventaja.

Frenar la expansión del gasto requiere algo más que la ya difícil tarea de reducir los subsidios al sector privado o postergar el pago de gastos de infraestructura –lo que puede ocurrir con algunos proyectos de PPP que hoy no se contabilizan como gasto, pero que aparecerán en presupuestos futuros–. Frenar el gasto implica actuar desde 2018 limitando, por un lado, el crecimiento del empleo público en municipios, en provincias y en el Gobierno federal. Ello no se puede hacer sin saber cuántos empleados hay en cada área de cada jurisdicción, algo que hoy se desconoce por parte de la autoridad que debe controlar (el Gobierno federal). El desafío no es aprobar una ley de responsabilidad fiscal, sino hacer que su cumplimiento sea efectivo. Para ello deberíamos estar trabajando hoy, antes de tener esa ley aprobada.

Frenar el gasto implica, en segundo lugar, actuar en el ámbito del sistema previsional, reformando los sistemas jubilatorios provinciales que no transfirieron sus cajas, que resultan hoy inviables y se financian extrayendo recursos del resto de las jurisdicciones. Implica reformar el sistema integrado de pensiones limitando el otorgamiento de beneficios para quienes no aportaron, y que también extrae recursos del resto de la población. Frenar el gasto implica además actuar en toda la línea desde el gasto corriente hasta las inversiones de capital improductivas que solo persiguen el afán de sostener la demanda de corto plazo. Sin freno al gasto, no habrá mucho recorrido para una baja sensible de la presión tributaria.

Los desafíos para lograr entrar en un sendero de crecimiento sostenido no son, sin embargo, solo de naturaleza fiscal, aunque estos condicionen el sendero, el crecimiento de la deuda y de los déficits gemelos y la eventual baja de la inflación. Se requiere introducir reformas microeconómicas que hagan espacio a mejoras de productividad, lo que implica reformular normas en el mercado de trabajo, reemplazar los mecanismos de fijación de precios que aún persisten por reglas de convergencia a los precios de mercado, y establecer normas que promuevan la competencia y la apertura económica.

¿Vamos bien? Si nuestro análisis se limita a un horizonte de un par de años, el crecimiento y su financiamiento parecen hoy garantizados. Pero debemos ser capaces de proyectar a más largo plazo para dejar atrás el rebote, saber si estamos dispuestos a enfrentar los desafíos, hacer las reformas, y a partir de entonces vislumbrar que esta vez, quizás, pueda ser diferente.

Esta columna formó parte de La visión de los Líderes 2018, una edición especial de El Cronista Comercial. Enterate cómo conseguirla acá.

J Juan Luis Bour Economista jefe de FIEL