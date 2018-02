El Super Bowl argentino: cómo es el torneo de fútbol americano celeste y blanco

“¡Sí, coach!” exclama al unísono el numeroso grupo de jóvenes dispuestos en una perfecta hilera mientras el entrenador les enseña el próximo ejercicio. Quizá entre uno de ellos esté el próximo Martín Gramática, el único argentino en la historia de la NFL (National Football League) en disputar un Super Bowl, el evento más importante de la temporada de este deporte. El grupo se divide entre camisetas verdes, bordó y naranjas: cada una representa uno de los equipos juveniles que conforman la Liga de Football Americano Argentina, creada en 2004 por un grupo de fanáticos del popular deporte estadounidense.

Coyotes, Aztecas y Yacarés en la cancha son rivales, pero entrenan juntos para llegar preparados al inicio de la temporada. En Buenos Aires, la liga está compuesta por seis equipos de mayores, tres de juveniles y tres femeninos, que juegan bajo la modalidad flag, mientras que Córdoba y Rosario también tienen sus torneos oficiales conformados por cuatro equipos cada uno. Lejos de la elite de Estados Unidos o del semiprofesionalismo brasileño, la liga argentina todavía es amateur y se financia mediante el pago de una cuota bimestral de $ 1000. La misma se utiliza para alquilar las canchas para los partidos oficiales, compra de equipamiento y becas para que algunos de los jugadores locales viajen al exterior para jugar.

Este domingo se disputará la edición n° 52 del Super Bowl en la gélida Minneapolis, partido que disputarán los New England Patriots y los Philadelphia Eagles. El evento, que el año pasado fue visto por más de 111 millones de televidentes, es una de las usinas de dinero más grandes del deporte. Los 30 segundos de pauta durante la transmisión del partido cotizan a más de US$ 6 millones, mientras que NBC Sports proyecta facturar más de US$ 1400 millones gracias a los anuncios. La liga nacional tiene su propia gran final llamada el Tazón Austral, que en octubre pasado vivió su 13° edición en la que Corsarios se proclamó campeón.

En diciembre de 2017, la Selección Argentina de fútbol americano –apodada “Los Halcones”– se enfrentó a su par brasileña en el mítico estadio Mineirão. El partido contó con la transmisión de un importante canal deportivo de cable, lo cual marcó “una gran vidriera para el deporte”, afirma Hugo Ferreyra, miembro de la delegación celeste y blanca. “Contar con sponsors nos permitiría invertir en desarrollo de football infantil, profesionalizar ciertos estamentos y apostar a futuro en las inferiores”, agrega.

Apertura.com visitó uno de los entrenamientos de las categorías juveniles de la liga nacional para conocer de cerca cómo se desarrolla el semillero argentino de este deporte que encuentra su popularidad a miles de kilómetros de distancia.

@ @XaviLedesma