¿Cuánto ganan Macri y otros líderes mundiales?

Tras regresar de su gira por Rusia, Suiza y Francia, el presidente Mauricio Macri anunció este lunes que firmará un decreto para recortar el gasto político. La medida, que busca mostrar una mayor austeridad por parte del Ejecutivo, apunta a recortar el 25% de los cargos políticos, congelar sueldos de funcionarios, impedir nuevas contrataciones y excluir a familiares de ministros –hasta el segundo grado de consanguinidad– de puestos del Gobierno.

Se trata de una medida que no tendrá un alto impacto económico, ya que la eliminación de esa cuarta parte de los cargos le significaría al Estado un ahorro de unos $ 1500 millones. Sin embargo, sí representa un cambio de dirección: al igual que sus antecesores, el gobierno de Cambiemos cuando asumió no hizo más que ampliar la extensa estructura del Estado Nacional, que hoy cuenta con 20 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías, y 687 direcciones nacionales y generales.

"Si los argentinos están haciendo su aporte, nosotros debemos dar el ejemplo y redoblar la apuesta", dijo Macri este lunes al anunciar el recorte. Si bien se desconoce qué alcance tendrá el congelamiento de los sueldos, se especula que abarcará al menos al presidente y a la vicepresidente Gabriela Michetti, al jefe de Gabinete Marcos Peña, y a ministros, secretarios y subsecretarios.

Tras la última actualización de haberes, que entró en vigencia en agosto último, Macri gana $ 208.000 brutos (alrededor de $ 130.000 netos) por mes. Sin embargo, se ha informado que el mandatario dona una parte de su sueldo al comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Dentro de la estructura del Ejecutivo Nacional, lo siguen en términos de salario bruto Gabriela Michetti, que percibe $ 192.000 por mes, los ministros ($ 183.000), secretarios ($ 168.000) y subsecretarios ($ 152.000).

¿Pero cuánto gana Macri en comparación con los salarios que perciben sus pares de otros países de la región y del mundo? De acuerdo al sitio Paywizard.org, que publica los sueldos de más de 76 jefes de Estado y líderes globales, el presidente argentino cobra unos US$ 130.620 por año. Si se elaborase un ranking a partir de los salarios, esa cifra lo ubicaría levemente por encima de la mitad del listado, con 33 líderes que cobran más y 42 que perciben menos.

Entre los que perciben más salario que el presidente argentino se incluyen 29 mandatarios, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y el vicepresidente de dicho organismo, Frans Timmermans; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; y el ex primer ministro irlandés Enda Kenny.

Entre los jefes de Estado que más dinero perciben se destacan: Malcolm Turnbull, de Australia, que recibe US$ 403.745; Donald Trump (Estados Unidos), US$ 400.000; Charles Michel (Bélgica), US$ 338.811; Petro Poroshenko (Ucrania), US$ 336.000; Sergio Mattarella (Italia), US$ 278.268; Angela Merkel (Alemania), US$ 262.946; y Justin Trudeau (Canadá), US$ 267.415.

Además, el listado exhibe los salarios de otros destacados jefes de Estado. Entre ellos, el de Emmanuel Macron (Francia), US$ 211.530; Shinzo Abe (Japón), US$ 202.700; Theresa May (Reino Unido), US$ 198.509; Vladimir Putin (Rusia), US$ 151.032; Mariano Rajoy (España), US$ 91.933; y Xi Jinping (China), US$ 20.593.

Si se lo compara con los salarios de la región, los US$ 130.620 anuales que percibe Macri se encuentran por debajo de los US$ 178.800 que cobra su par chilena Michelle Bachelet, y los US$ 135.600 que obtiene el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Pero es más alto que el sueldo anual que cobran el paraguayo Horacio Cartés (US$ 80.728), el peruano Pedro Pablo Kuczynski (US$ 57.180), y el venezolano Nicolás Maduro (US$ 48.816).

Por último, entre los mandatarios de los países latinoamericanos se destacan los haberes del presidente de Guatemala, Jimmy Moralez, que cobra US$ 231.600; y de Luis Guillermo Solís, de Costa Rica, que sólo recibe US$ 8763 anuales.