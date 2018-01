David Beckham con equipo propio: qué otros futbolistas también son dueños

Después de cuatro años de intentos fallidos, David Beckham colocó la primera piedra para su nuevo proyecto de manejar un equipo de la Major League Soccer. El Spice Boy anunció oficialmente el lanzamiento de su franquicia de fútbol en Miami que recién comenzará a disputar partidos oficiales en 2020. El ex jugador del Manchester United no está solo, ya que junto a él se presentaron sus socios: el empresario boliviano Marcelo Claure; Simon Fuller, conocido por ser el creador de “American Idol”; Masayoshi Son, CEO de Softbank; y los inversores Jorge y José Más.

Beckham revolucionó el fútbol estadounidense cuando arribó a Los Angeles Galaxy en 2007, especialmente debido a la gran venta de camisetas que generó su fichaje. Aquel contrato incluía una cláusula que le brindaba al entonces jugador la opción de establecer una franquicia propia en el futuro por US$ 25 millones, una cifra inferior a los más de US$ 100 millones que deben abonarse hoy en día. El inglés recién ejecutó la opción en 2014, aunque el camino para llegar a la presentación oficial no fue nada fácil.

El equipo de David Beckham aún no tiene nombre oficial. Fuente: AP

Miami ya contaba con una mala experiencia en el pasado ligada a la MLS. En 2008, se creó Miami Fusion, el primer equipo de la zona, que, sin embargo, no logró captar la atención de los fanáticos y debido a las pérdidas que generaba terminó cerrando la persiana en 2002. La lejanía del estadio con respecto al corazón de la ciudad fue uno de los principales factores del fracaso. En esta ocasión, Beckham no quiere que se repitan los errores y ya tiene un proyecto de US$ 225 millones para construir un nuevo estadio en el barrio Overtown con capacidad para 25.000 espectadores.

Desde su fundación en 1996, la primera división de fútbol estadounidense vivió una gran expansión. Primero fueron 10 los equipos que disputaron el torneo, mientras que actualmente la liga discute la posibilidad de que para 2020 llegue a estar compuesta por 28 franquicias. Esto también llevó a que el fee de entrada para crear un equipo aumentara exponencialmente en la última década. Según Fox Sports, en 2006 Toronto pagó US$ 10 millones, mientras que, 10 años después, Minnesota tuvo que desembolsar US$ 100 millones. Para Don Garber, comisionado de la MLS desde 1999, el costo total para armar una franquicia, incluyendo salarios y estadio, es de alrededor de US$ 300 millones.

No obstante, Beckham no es el primer ex futbolista que posa sus ojos sobre la liga estadounidense. Además de ser un destino habitual para muchos astros que deciden terminar sus carreras ahí, también hay varios que la eligieron para comenzar su trayectoria como empresarios.

Paolo Maldini y Riccardo Silva, dueños de Miami FC. Fuente: Sitio web del club

Otro de los que eligió a la cálida Florida para dar sus primeros pasos fuera del campo de juego fue Paolo Maldini. El ex defensor del AC Milan se unió a Riccardo Silva, empresario italiano ligado a la distribución de derechos televisivos deportivos, para fundar Miami FC en 2015. La franquicia disputa desde 2016 la North American Soccer League, segunda división del fútbol de los Estados Unidos, y disputa sus encuentros en el campo de la Universidad Internacional de Florida, que desde 2017 lleva el nombre de Estadio Riccardo Silva.

El equipo de Maldini cuenta con gran presencia argentina entre sus jóvenes estadísticas. Uno de los jugadores con más presencias en la historia del club es el ex arquero de River, Mario Vega; en tanto, el actual delantero de Banfield, Darío Cvitanich, es uno de los máximos goleadores del club.

Drogba llegó a Phoenix Rising FC en abril de 2017. Fuente: Sitio web del club

El caso de Didier Drogba no se parece en nada a los de Beckham y Maldini, ya que el marfileño eligió tomar las riendas del club no solo desde el management sino también en la red. El ex Chelsea anunció en 2017 que se convertiría en nuevo jugador del Phoenix Rising FC, equipo que milita en la tercera división llamada United Soccer League. Cerca de cumplir 40 años, Drogba aseguró, en una entrevista con BBC, que, aunque recibió varias ofertas para continuar jugando, la propuesta del equipo de Arizona lo convenció porque involucraba un proyecto más allá de lo deportivo. Si bien el astro africano ya ejerce como uno de los dueños del equipo, recientemente confirmó que planea seguir jugando con la camiseta de Phoenix.

Blanco y negro fueron los colores elegidos por San Diego 1904, la nueva franquicia que comenzará a disputar la Segunda División a partir de la temporada 2018. Este equipo nació en 2017 como una inversión de cuatro futbolistas que aún se encuentran en actividad: el volante del Chelsea, Eden Hazard; el senegalés Demba Ba, hoy jugador del Shangai Shenhua; el mediocampista francés del Crystal Palace, Yohan Cabaye; y Moussa Sow, integrante del plantel del Fenerbahçe turco. Aunque por el momento el equipo jugará en el estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de San Diego, los dueños de la franquicia aspiran a construir un estadio para 15.000 espectadores al norte de la ciudad.