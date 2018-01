Cómo se hace el “café astronauta” que vale US$ 50 la taza

Hoy en día, no hace falta visitar la Luna ni organizar una expedición a Marte para poder tomar una buena taza de “café astronauta”, ya que esta infusión no fue creada especialmente para los cowboys del espacio. En Round K, un bar ubicado en el Lower East Side de Nueva York, ofrecen a US$ 50 la taza de esta variedad de café que nació de la mente del dueño del negocio, el ingeniero electrónico Ockhyeon Byeon.

“Quería comprobar los efectos que la presión atmosférica tenía en el café”, explicó Byeon sobre su experimento en diálogo con Bloomberg. El emprendedor, que estudió en Konkuk University en Seúl, trabajó previamente en varias tiendas de café hasta que decidió abrir su propio negocio decorado como los antiguos coffee-shops coreanos de la década del '50. En Round K comenzó a utilizar su conocimiento científico para aplicarlo a distintas recetas.

Fuente: Bloomberg

El “café astronauta” nació luego de que Byeon intentara descubrir qué sucedía con los granos de café si los enviaba al espacio. Fue así que ató medio kilo del producto, que obtuvo de una planta productora colombiana, a un globo meteorológico y lo dejó ascender durante cinco horas. Según estimaciones del dueño de Round K, los granos habrían llegado hasta la mesósfera cuando recuperó el paquete utilizando un GPS. Al abrir el envase, se encontró con que los granos de café estaban ligeramente congelados y recubiertos con agua, debido a la presión del aire.

El precio de los cafés tradicionales en el local de Byeon ronda los US$ 3,5. Sin embargo, los clientes también pueden adquirir una bolsa de 60 gramos dela infusión espacial por US$ 50 – cada una sirve para dos tazas -. Pero la selección “astronauta” no es la única que forma parte de la sección signature del coffee-shop, ya que también cuenta con un egg capuccino con yema de huevo – US$ 6,5 -, cofee-men con batata, pasta de almendras y panceta confitada – US$ 7– y wasabi latte, elaborado con un syrup de este condimento picante –US$ 5.