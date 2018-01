¿Quién es Felipe Larraín, nuevo ministro de Economía de Chile?

El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, dio a conocer este martes el nombre de las personas que integrarán su gabinete a partir del 11 de marzo, fecha en la que reasumirá como jefe de Estado del país trasandino. Entre ellos, se destaca la figura de Felipe Larraín, quien volverá a ocupar el cargo de ministro de Hacienda, tras haberlo hecho durante el primer mandato de Piñera, entre 2010 y 2014.

Larraín, que en una reciente entrevista con Apertura brindó un panorama sobre el futuro económico de su país, cuenta con una importante trayectoria profesional. Tras graduarse de ingeniero comercial y completar sus estudios con un doctorado y una maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Harvard, ha desarrollado una prolífica carrera en la que se destacan asesorías a casi 20 gobiernos de América latina, y consultorías para las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Felipe Larraín. Fuente: Ministerio de Hacienda de Chile

Durante su gestión al frente de la cartera de Hacienda, Chile experimentó un importante crecimiento económico. Según datos del Banco Mundial, el PBI –que había caído 1,5% entre 2008 y 2009– creció 5,8% en 2010, 6,1% en 2011, 5,3% en 2012 y 4% en 2013 (pasando de US$ 172,38 mil millones en 2009 a US$ 278,38 mil millones en 2013). El PBI per cápita, por su parte, pasó de US$ 10.243 en 2009 a US$ 15.941 en 2013.

De acuerdo al informe Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) que realiza el gobierno de Chile, la pobreza –medida por ingresos– bajó del 25,3% en 2009 al 14,4% en 2013. Sin embargo, destaca un estudio económico realizado por la OCDE en 2015, el nivel de desigualdad en Chile continúa siendo elevado. “Aunque la pobreza se ha reducido en gran medida, la desigualdad expresada por el coeficiente de Gini después de impuestos y transferencias sigue siendo la más alta de la OCDE”, dice el trabajo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, cuando Larraín llegó al Ministerio de Hacienda, en marzo de 2010, el desempleo era del 8,6%. Al finalizar su gestión, en marzo de 2014, dicha tasa había bajado al 6,1%, aunque se encontraba en alza tras haber permanecido en torno al 5,7% durante el segundo semestre del año anterior. La inflación durante su gestión, en tanto, pasó de una deflación del 1,4% en 2009 a una inflación del 3% anual en 2010, del 4,4% en 2011, del 1,5% en 2012, y del 3% en 2013.

Entre los principales factores que motorizaron el crecimiento económico durante la presidencia de Piñera se destacan el precio del cobre (que alcanzó picos de US$ 4 la libra entre fines de 2011 y principios de 2012 antes de reducirse prácticamente a la mitad en los últimos años) y el consumo. Este último registró crecimientos del 9,7% en 2010, 7,7% en 2011, 5,6% en 2012 y 5,1% en 2013.

Durante la gestión de Larraín al frente del ministerio de Hacienda chileno, en tanto, también se registró un crecimiento de la deuda que, según datos del Banco Central de Chile, aumentó de US$ 74.041 millones a fines de 2009 a US$ 130.724 millones (45,5% del PBI) al término de 2013. Por último, el déficit fiscal chileno pasó de 4,5% del PBI en 2009 al 0,6 % en 2013.

Larraín, de 59 años, ha expresado reiteradas críticas contra el programa económico de Michelle Bachelet en los últimos años. En especial, consigna el diario chileno La Tercera, el economista cuestionó duramente la reforma tributaria impulsada por el gobierno saliente, a la que calificó como “la peor reforma” que ha visto en su carrera profesional. “Lo he dicho responsablemente, yo llevo cerca de 30 años trabajando, he asesorado a casi 20 gobiernos en América latina, y tuve el honor de ser el ministro de Hacienda de Chile, y yo no he visto una peor reforma que ésta en 30 años de vida profesional”, dijo en marzo de 2016.

Indicadores de los últimos gobiernos de Chile, elaborado por BioBio Chile.

Desde el 11 de marzo, Larraín volverá a tomar el control de una economía que en los últimos dos años creció a una tasa cercana al 1,5% anual, y cuyo PBI per cápita ronda los US$ 14.784. Además, se encontrará con un desempleo en torno al 6,7%; una tasa de pobreza que en la última medición que realizó el Casen, en 2015, fue del 11,7%; un déficit fiscal que se sitúa en torno al 2,7% del PBI; una deuda externa que alcanzó los US$ 173.565 millones en el tercer trimestre de 2017 (equivalente a 63,5% del PIB anual); y un consumo que creció a un ritmo del 2,8% durante el último año. Sin embargo, destaca un artículo publicado en noviembre por la BBC, “encontrará condiciones económicas más favorables que las que enfrentó la presidenta saliente, Michelle Bachelet”.

T Tomás Carrió