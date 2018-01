El método que utiliza Warren Buffett para priorizar en qué invertir su tiempo

Tomar decisiones nunca es fácil, pero el mundo de los negocios a veces requiere priorizar ciertos aspectos por sobre otros. Warren Buffett, además de ser un inversor exitoso, se caracteriza por tener una particular técnica para poder decidir qué temas son importantes en su agenda y cuáles pueden esperar. El chairman de Berkshire Hathaway acumula US$ 92.800 millones en su cuenta y no por nada fue bautizado “el oráculo de Omaha”.

Según le contó Michael Flint, ex piloto personal de Buffett, al emprendedor Scott Dinsmore, el empresario le enseñó su método de trabajo para enfocarse en los ítems más importantes de su agenda. Esta estrategia funciona tanto para objetivos a corto plazo como a largo plazo y consta de tres pasos.

Primer paso: hacer una lista con los 25 objetivos profesionales que aspiras cumplir

Segundo paso: subrayar solo las cinco opciones más importantes

Tercer paso: armar una lista con las cinco opciones principales y otra con las 20 restantes

De acuerdo al relato publicado por Inc.com, Flint le aseguró a Buffett que se concentraría en sus cinco objetivos top, mientras que se dedicaría de manera intermitente a los restantes cuando tuviera tiempo, ya que también eran metas importantes. A lo que el multimillonario le respondió: “No, lo entendiste mal. Todo lo que no subrayaste acaba de pasar a tu lista de ‘evitar a toda costa’. No importa lo que suceda, estos objetivos no tienen que tener tu atención hasta que no cumplas tus cinco metas principales”.

Para el oriundo de Omaha, los otros 20 objetivos no son más que una distracción para lograr las verdaderas metas que uno se propone. Por lo que dedicarle un poco tiempo entremedio solo alejaría la posibilidad de cumplir verdaderamente con el top five.