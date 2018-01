Balanza comercial de diciembre arrojaría un déficit de entre US$ 778 millones y US$ 1500 millones

La balanza comercial de la Argentina habría arrojado un déficit de entre US$ 778 millones y US$ 1500 millones durante diciembre de 2017. Esta es, al menos, la conclusión a la que arribó un sondeo realizado por la agencia Reuters y dado a conocer este lunes.

De acuerdo al trabajo, con estos resultados no sólo se alcanzarían 12 menos consecutivos de déficit comercial sino que “el resultado negativo del Intercambio Comercial Argentino (ICA) en 2017 sería el más alto de la historia”. Los analistas que participaron del sondeo proyectaron, además, “un déficit mayor para 2018”.

Según el último informe de ICA, publicado el pasado 26 de diciembre por el Indec, la balanza comercial acumulada al mes de noviembre arrojaba un déficit de US$ 7656 millones. Dicho trabajo exhibió que el rojo comercial correspondiente a noviembre fue el más alto del último año, al alcanzarse un déficit de US$ 1541 millones, mientras que el más bajo se registró en enero, cuando el saldo negativo fue de US$ 51 millones. El déficit promedio durante los primeros 11 meses de 2017, por su parte, fue de US$ 696 millones.

La consultora Invenómica, destaca Reuters, estimó que en 2017 se alcanzaría un “déficit comercial histórico por US$ 8457 millones”, mientras que “en 2018 la situación aún está muy lejos de mejorar e inclusive se espera un resultado aún peor”. Para el corriente año, proyecta Invenómica, "el déficit alcanzaría los US$ 11.000 millones”.

El dato oficial del Intercambio Comercial Argentino correspondiente al mes de diciembre será dado a conocer este martes por el Indec.