Los 10 cocktails que más les molesta hacer a los bartenders

Las cartas de los bares son como los recitales de una banda consagrada: hay espacio para canciones nuevas pero los clásicos no pueden faltar, al igual que sucede con algunos cocktails. Sin embargo, no todos generan el mismo entusiasmo en los bartenders a la hora de prepararlos. El sitio Alcohol.org encuestó a más de 260 especialistas en Estados Unidos y les preguntó sobre los tragos que más les molestaban hacer y las costumbres más irritantes de parte de los clientes.

De acuerdo al relevamiento, el Appletini fue el elegido por casi la mitad de los bartenders –49 por ciento-, mientras que el Jägerbomb se quedó con el segundo lugar con un 40 por ciento. La tercera ubicación fue para los cocktails frozen con el 39 por ciento de los votos. Consultados por Apertura.com, los referentes locales explicaron que esto puede deberse tanto tiempo de elaboración que pueden llevar los tragos como también por el cansancio de haberlos preparado en repetidas ocasiones.

“Los cocktails que más molestan hacer son los que más hiciste en tu vida, los que hacés hace tanto tiempo que ya te aburre hacerlos, pero a todo hay que ponerle cariño y amor. Aunque hayamos hecho mil mojitos, tenemos que hacer el mejor mojito”, afirma Sebastián Atienza, embajador de Campari. En tanto, para Américo Borzone el tiempo en una barra es muy preciado. “Venís como cliente y te digo que me esperes 15 minutos para tener tu cocktail, te aburrís vos esperando y me aburro yo haciéndolo”, explica. Con él coincide Rodrigo Pascual Tubert, bartender de J.W. Bradley: “En un bar de volumen el servicio tiene que ser rápido, hay muchos cocktails sencillos y que nos encantan hacer”.

Del otro lado de la barra, hay algunas conductas de los clientes que pueden llegar a ofuscar a más de un maestro de los tragos. Según el relevamiento de Alcohol.org, la costumbre más molesta es pedir tragos gratis, seguida de cerca por silbar para atraer la atención del bartender. Detrás de ambas se ubicó pedirle al barman que te "sorprenda” al pedirle un trago. “Hay gente que sabe el tiempo que va a llevar hacer el cocktail, pero también tenés al exigente que lo quiere ahora y quiere que dejes todo para hacerle su trago”, cuenta Borzone.



Este es el ranking de los 10 cocktails más irritantes para los bartenders, según Alcohol.org:

1. Appletini – 49%

2. Jägerbomb – 40%

3. Cocktail frozen – 39%

4. Sex on the Beach – 38%

5. Irish Car Bomb – 30%

6. Cerveza – 29%

7. Long Island Iced Tea – 29%

8. Kahlua and Coffee – 24%

9. Agua – 23%

10. Mojito – 19%