El club de bares que ofrece descuentos en tragos para sumar adeptos

“¡Cerveza gratis!”, exclaman algunos carteles que buscan llamar la atención para luego desilusionar revelando que finalmente no había tal bebida y el motivo del mensaje no tenía nada que ver con disfrutar un buen trago. Una estrategia similar adoptaron los fundadores de Tonic, el emprendimiento que se describe como “el primer club de bares”, otorgando beneficios en distintos locales nocturnos tanto a los usuarios que se suscriban a la plataforma como a los que simplemente decidan descargarla.

“Vimos un concepto similar en un emprendimiento en Estados Unidos y pensamos que podía andar muy bien en Buenos Aires por el boom de cervecerías y coctelería de autor que hay en la ciudad”, afirma Juan José Marinelli, uno de los fundadores. La idea primigenia para este ingeniero informático ex Despegar.com era crear una guía de bares que otorgara beneficios para aquellos que pagaran una membresía. No obstante, Marinelli y sus dos socios adaptaron la estructura a la cultura local. “El usuario argentino no está tan acostumbrado al modelo de suscripción y no penetra tanto en el mercado”, explica. Y agrega: “Le buscamos una vuelta de rosca para que tenga interés para los que no pagan, que tenga valor”. Entonces, optaron por brindarle también ciertas opciones a aquellos que no quisieran suscribirse.

Con más de 200 bares en la guía, hay más de 60 de ellos que ya tienen un acuerdo con Tonic. Los usuarios free pueden conseguir desde happy hour extendidos hasta promociones en cervezas en los locales indicados, mientras que los miembros premium pueden adquirir un trago a elección gratis por día en cualquiera de los bares designados a cambio de $ 199 por mes. “Actualmente tenemos alrededor de 300 suscripciones activas y más de 20.000 descargas de la aplicación”, cuenta Marinelli, que fundó el emprendimiento en abril de 2017. Según los números de la plataforma, hay aproximadamente 300 pedidos de tragos por semana.

A la hora de desarrollar la compañía, la habilidad técnica era algo con lo que ya contaban por lo que la inversión inicial, que fue de aproximadamente $ 200.000, estuvo en publicidad y posicionamiento. “Hoy nos enfocamos más en cervecerías que en bares con tragos de autor, aunque eso va cambiando según el humor de la gente. Los locales que abren le dedican mucho tiempo a la ambientación y la cantidad de canillas, eso lo tenemos mucho en cuenta”, expresa Marinelli. El equipo de Tonic camina constantemente la ciudad buscando nuevos lugares para sumar a la guía. El intercambio es simple: ellos les proveen clientes y el bar acepta las promociones.

Además de ofrecer beneficios, la plataforma cuenta con una breve descripción del bar, horario, teléfono y un mapa con la dirección. Sin embargo, los fundadores prefirieron no habilitar la opción para dejar comentarios y solo se puede opinar dándole clic (o no) a un corazón. “Cuando ves otros sitios en los que la gente puede dejar reseñas siempre ponen o que fue el peor lugar de su vida o el mejor, son demasiado subjetivas las opiniones como para que eso define a un bar”, explica Marinelli. Si bien algunos bares están dentro del convenio de Tonic y solo forman parte de la guía, los miembros pueden votar para que se sume a la lista de lugares con beneficios.

Aunque por ahora solo cuentan con negocios ubicados en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, Marinelli confirma que el plan de la compañía para 2018 es expandirse a nuevos territorios. “Tenemos ganas de ir a La Plata, probablemente más adelante en el verano tengamos los primeros bares en la Costa, también queremos ir a Córdoba y Rosario”, detalla. A su vez, esperan este año lograr el break even y que el emprendimiento se costee solo con los ingresos de la plataforma. “Queremos consolidarnos y que sea una herramienta para salir que tenés que tener sí o sí”, resumió.

