Drake busca recaudar US$ 30 millones para su emprendimiento de whisky

Luego de que George Clooney vendiera Casamigos, su marca de tequila, a Diageo por US$ 1000 millones, parece que la celebrity que busca ocupar su lugar en la industria etílica es el rapero canadiense Drake. Según Financial Times, el músico lanzará a la Bolsa de una manera poco tradicional a su empresa de whisky, Virginia Black, para atraer US$ 30 millones.

De acuerdo al medio financiero, la compañía, que ya vendió 60.000 botellas de bourbon desde su fundación en septiembre de 2016, planea utilizar la Regulación A+ aprobada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Esta regulación, firmada durante la administración Obama, permite a los emprendimientos juntar capital no solo de inversores certificados sino también hasta US$ 50 millones a través de ciudadanos comunes.

“Drake tuitea. La gente lee cosas en Internet y eso es algo que en lo que ni la SEC ni Wall Street habían pensado antes”, afirmó Mark Elenowitz, partner en TriPoint Global Equities, firma encargada de llevar a cabo la oferta. A su vez, señaló que una oferta pública inicial tradicional es “limitada y anticuada”. Virginia Black, que también cuenta con Brent Hocking, fundador de DeLeón Tequila, como socio, intentará aprovechar el fandom de Drake para atraer inversores.

Desde que la SEC creó la Regulación A+ en 2015 -actualización de la Regulación A que permitía un tope de financiación de US$ 5 millones-, 238 compañías aplicaron a una oferta bajo esta figura, de acuerdo a lo publicado por Financial Times. De este número solo 160 fueron aprobadas, mientras que, dentro de este grupo, 69 emprendimientos lograron recaudar US$ 611 millones. Según Virginia Black, salir formalmente a la Bolsa todavía no está en los planes de la empresa.