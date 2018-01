Tour papal: diferencia de precios entre Argentina, Chile y Perú

El Papa Francisco realizará un viaje a la región el 15 de enero que constará de 4 días en Chile y 4 días en Perú lo que implicará una importante movilización de argentinos, en particular al país vecino: se espera que viajen hasta 1 millón crucen la cordillera. Según LATAM la demanda de pasajes durante la semana del 13 al 20 de enero aumentó en un 18% respecto a la misma fecha del año pasado, con más de 13 mil pasajes vendidos.

La visita, contempla las ciudades de Iquique, Santiago y Temuco en Chile -donde se proyectan 17% más turistas argentinos- y las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo en Perú, donde las proyecciones son de un 30% de aumento. Este incremento representa también una suba en el consumo de estos países. ¿Conviene a los argentinos que viajen aprovechar para comprar artículos tecnológicos? Focus Market realizó un informe en donde compara los precios algunos productos entre Argentina, Chile y Perú.

A partir de la eliminación en 2017 del arancel de 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras y desde abril el de 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras, la brecha de precios entre mismos equipos entre Chile y Argentina se redujo.

Un dato adicional es que recientemente, la AFIP elevó el monto de "franquicia libre de impuestos" para compras en free shops hasta U$S 500. Menores de 16 años U$S 250 dólares. Por aéreo el tope máximo de compra es de US$300 para mayores de edad y de US$150 para los menores de 16 años. Por tierra U$S 150 para adultos y U$S 75 para menores de 16 años. Superando ese monto se debe pagar un 50 % de impuesto sobre el excedente.