McDonald's prevé abrir entre 5 y 8 locales y llegar a nuevas provincias

Nuevas aperturas, introducción de tecnología y generación de empleo, esos son los 3 ejes de trabajos de Arcos Dorados Argentina- la mayor franquicia Latinoamericana de McDonald’s en el mundo- para este 2018. Así lo puntualizó a Apertura Gabriel Serber, director general de la empresa desde julio de 2017, luego de 4 años de desempeñarse en este mismo cargo para Puerto Rico y Caribe. Serber - Licenciado en Administración de Empresas -comenzó su carrera en Arcos Dorados en 1990, como Crew del local ubicado en la calle Lavalle de CABA. Cuenta además con dos posgrados en las universidades de Loyola (Estados Unidos) y HEC School of Management (París) y recientemente realizó el Programa de Desarrollo Directivo de IAE.

¿Cómo evalúan el 2017?

En términos de consumo superamos la previsión que nos habíamos puesto como meta en 2017 así que fue un año muy intenso con novedades e inversiones. Renovamos cerca de 36 restaurantes en lo que se refiere a experiencia del futuro y vamos continuar esa inversión, abrimos restaurantes nuevos en el Interior y en Capital y estamos muy contentos con los resultados que nos permiten estar en una plataforma de crecimiento para los próximos años.

¿Cómo proyectan el 2018?

Este año proyectamos continuar creciendo. En cuanto a la apertura de locales, vamos a abrir entre 5 y 8 restaurantes nuevos y vamos a llegar a nuevas provincias como Santiago del Estero donde ya estamos trabajando con gente de la provincia. En 2016 le anunciamos al presidente Macri un plan de inversión de $1000 millones y lo estamos ejecutando en término de apertura de locales, sumar tecnología y generar nuevos empleos. Vamos a crear 1000 nuevos puestos de trabajo para 2018 y 2019 en el marco del programa Creemos en los jóvenes, con el que vamos a abrir las puertas a los jóvenes de 16 y 24 años que representan un grupo tan importante en la Argentina. Jóvenes que están estudiando, que están haciendo sus primeras experiencias en el mundo laboral y que a veces se encuentra algunas barreras, como que les piden experiencia previa y cuando uno sale de la escuela no tiene esa experiencia. A mí me pasó, hace 27 años cuando salí de la escuela, empecé como Crew en el local del Lavalle, así que mi primer trabajo fue hacer papas, limpiar baños, atender al público y hoy me toca abrir las puertas para poder recibir estos mil nuevos jóvenes en la compañía.

Entre las próximas aperturas se destacan la de Aeroparque y en la Villa 31. ¿En qué situación están?

Aeroparque estamos terminando las últimas obras. Preveemos que la semana que vienen cuando se terminen las adecuaciones ya estará abierto. El proyecto viene en evaluación hace muchos años y a medida que se fueron desarrollando nuevos espacios,- porque los aeropuertos están en constante crecimiento y desarrollo - finalmente pudimos encontrar el lugar que necesitábamos y avanzamos en la construcción. Ya tenemos a la gente contratada y vamos a generar cerca de 100 nuevos empleos para este restaurante.

En cuanto a la apertura en Villa 31, estamos en conversaciones casi semanales con el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Integración donde ya estamos haciendo una serie de reuniones para ir validando los diferentes puntos como servicios públicos, qué espacio vamos a disponer, etc. Fuimos a visitar el barrio y para nosotros va a ser muy positivo estar presentes allí y brindar desarrollo ahí mismo. Hoy nosotros ya tenemos en Arcos Dorados más de 20 empleados en diferentes restaurantes que declaran domicilio en el barrio 31 y queremos aprovechar eso para continuar dando oportunidades. La fecha dependerá de cómo vaya evolucionando el Master Plan del Gobierno de la Ciudad.

En Buenos Aires proliferan las hamburgueserías. ¿Las ven como una amenaza?

Celebramos el desarrollo de nuevas hamburgueserías ya que nos permiten introducir algunos sabores más sofisticados de los que teníamos anteriormente. Con la línea Signature hemos ido evolucionando e incluyendo nuevos productos, en este momento tenemos la de guacamole que ha sido un suceso fabuloso y ya estamos desarrollando los próximos, siempre inspirados en esa movida foodie que se desarrolló en Buenos Aires, con nuevos sabores, nuevas texturas, nuevos tipos de pan. Nuestro equipo de marketing y compras esta activamente buscando nuevas opciones para que nuestros clientes puedan recibir estas novedades en sándwiches Premium y hamburgueses más customizadas para el gusto actual.

La tendencia saludable crece año a año y por otro lado hay una fuerte demanda de mayor oferta para celíacos. ¿Qué planes tiene la compañía?

En 2017 lanzamos nuestro pan para celiacos. Somos el único restaurant de hamburguesas que ofrece el pan para celíacos así que estamos muy contentos. McDonlad’s tiene operaciones en 120 países pero solo 2 países en el mundo ofrecen pan para celíacos: España y Argentina. Ha sido muy bien recibido por la comunidad y contamos con el aval de las dos entidades que certifican los productos aptos para celiaquía y libres de gluten.

En cuanto a lo saludable, ha habido mucha actividad desde el punto de vista de los ingredientes que usamos a la hora de reducir cantidad de sodio, de azúcar y eliminar colorantes. Buscamos acomodar los ingredientes a las nuevas tendencias de alimentación.

Con Experiencia del Futuro están sumando plataformas digitales que permiten agilizar el proceso de atención al cliente y auto gestionar los pedidos. ¿En el futuro se automatizará completamente ese trabajo?

En todos los locales donde sumamos Experiencia del Futuro no redujimos ninguna caja registradora y no planeamos hacerlo. Nuestra industria es una industria de gente y en el futuro no visualizo un nivel de automatización tal como las automotrices por ejemplo, porque al final es un negocio de gente que atiende gente y que brinda una experiencia integral en el restaurante. Seguro se irán agregando algunas innovaciones como el menú digital pero siempre va a estar presente la persona que te va a atender porque hay gente que prefiere interactuar con una pantalla y gente que prefiere con una persona y nosotros tenemos que estar allí para atender esas necesidades.

G Guadalupe Sánchez Granel