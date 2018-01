Cómo reclutan las empresas de IT: competencias, hackathones y gaming en vivo

A la hora de reclutar perfiles de IT se ha convertido en una instancia de múltiples desafíos. Desde GhidiniRodil explican que hay que recordar que, a la hora de elegir una compañía, un profesional de IT va a poner especial atención al desafío técnico y el proyecto que tendrá por delante. Por otro lado, se suma a la guerra por estos talentos: poca oferta, escaso nivel de especialización y una demanda en crecimiento constante. Vale destacar que, según datos del Informe 2016 del Observatorio de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI), nueve de cada 10 empresas tuvieron dificultad en el último año para encontrar personal calificado. En este contexto, los equipos de reclutamiento de las compañías tienen que pensar diferentes iniciativas para poder atraerlos y captar su interés.

Una de ellas tiene que ver con los de-safíos de código, hackatones o dinámicas lúdicas o competitivas donde ver los candidatos en acción. “Esto presenta una doble oportunidad para la compañía: la primera tiene que ver con la posibilidad de posicionarse técnicamente cómo una empresa que puede brindar ese desafío que los perfiles están buscando”, comenta Santiago Osterc, senior associate consultant de GhidiniRodil.

Esto es especialmente importante tratándose de perfiles IT. “El contacto temprano del negocio con los candidatos, la participación en eventos como hackatones u otros donde los hacemos vivenciar cómo va a ser el trabajo que realizaran, y toda la información que podamos darles son clave para atraerlos”, señala Alejandra Ferraro, directora de RR.HH. para Accenture HSA.

Para Brenda Gendin, CEO y fundadora de Mibucle, al realizar este tipo de eventos, las empresas están desarrollando su marca empleadora. “Al abrir sus puertas, muestran qué los hace un lugar único para trabajar. Y, a mayor similitud con la vida real y situaciones concretas, mayores son las chances de encontrar coincidencias entre las expectativas de lo que la persona quiere, sabe y puede llegar a hacer, con lo que la compañía está esperando. Ambas partes ganan”.

“Estas nuevas formas de atraer talento potencian la marca empleadora y hacen más efectiva y simple la experiencia para las empresas y para los candidatos. Este tipo de eventos nos permiten conectarnos directamente con talentos de tecnología que por medios tradicionales sería más difícil conocer”, resalta Eugenia Viola, coordinadora de Marca Empleadora en MercadoLibre.

Otra consecuencia es la posibilidad de evaluar cómo piensa y resuelve los problemas ese candidato. “La programación apunta a la búsqueda de soluciones utilizando la lógica. Esto permite a los reclutadores evaluar si esa persona posee la estructura de pensamiento necesaria y nos da una idea de cómo resolverá los problemas en el trabajo. Es una ventaja que no podríamos evaluar en una entrevista tradicional”, subraya Osterc.

Desde 2016, en MercadoLibre organizan anualmente el IT Challenge, un evento online donde convocan a profesionales de IT de la Argentina, Chile y Uruguay para resolver problemas creados por equipos de Tecnología de la firma a través de la metodología “capture the flag” en la cual los participantes ganan puntos por cada problema que resuelven en forma correcta. “Entre la edición de 2016 y la de este año participaron 1300 personas: 10 se sumaron a nuestros centros de desarrollo en Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Montevideo, y esperamos incorporar 20 desarrolladores más antes de fin de año”, describe Viola.

Por medio de metodologías de gaming, desarrollo de soluciones de software y resolución de problemas, la consultora Crossover busca el mejor talento IT alrededor del mundo. “Las empresas valoran que las ayudemos a evaluar, a través de testeos, ejercicios, gaming, dinámicas y exámenes, el conocimiento general que tienen que tener los participantes sobre las principales tecnologías del mercado. Pero vamos más allá y nos introducimos dentro de los distintos roles que desempeñará cada persona. Aceptamos solo a los que superan un determinado nivel de exigencia”, cuenta Sorin Zavelita, gerente General de Crossover.

A la par de aprobar a un candidato, la compañía expone como evidencia las calificaciones y las notas que cada candidato sacó en las evaluaciones. “Es la manera de mostrar claramente cómo se desempeñó el candidato en cada etapa de evaluación y de ver exactamente en qué áreas está firme y en cuáles deberá mejorar”, agrega Zavelita.

“Estas competencias son útiles para identificar aspectos actitudinales como el trabajo en equipo, el rol que cumple la persona dentro del grupo, la actitud reflejada para el cumplimiento de metas bajo presión y el comportimiento frente a nuevos desafíos. Además realizamos este tipo de acciones en formato de eventos junto a universidades e institutos IT para identificar potenciales candidatos para sumar a DataArt”, resume Marcos Mauro, director de la firma.

Ariel Jolo es el organizador de nerdear.la, una conferencia gratuita que se centra en un espacio compartido donde participantes acuden a trabajar con sus laptops, como lo harían desde sus oficinas. Esta modalidad les permite a las empresas que sponsorean el evento que sus líderes y personal técnico se sienten y charlen con los participantes. “Ya no se trata de un CV o un ejercicio en un pizarrón, sino que se puede ver ‘en vivo’ cómo resuelven los desafíos de su día a día. Esta metodología es más efectiva que plantear supuestos en una entrevista donde se juegan factores como el tiempo que dura, los nervios o la arbitrariedad de un problema teórico”, explica.

En MuleSoft, ver a los candidatos en acción es indispensable para sumarlos. “Los evaluamos de dos maneras: la primera es una entrevista técnica a partir de un ejercicio, donde discutimos con el candidato diferentes teorías”, cuenta Matías Baldini, hiring manager de la firma. Y completa: “La segunda es un ejercicio de código colaborativo, que es lo más válido, donde el candidato programa codo a codo con un partner de la empresa. Los vemos a ambos trabajando en conjunto con diferentes tecnologías y escenario reales. En definitiva, es siempre positivo ver cómo una persona se desenvuelve en lo concreto más allá de un currículum”.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 287 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.

C Clarisa Herrera