Crearon una funda para teléfono ideal para filmar propuestas de matrimonio

Si no está en las redes sociales, entonces no sucedió. La frase parece ser un mantra para los fanáticos de social media que aman compartir cada momento con sus followers, desde vacaciones hasta mudanzas. No obstante, dos emprendedores encontraron un nicho para capitalizar esto: las propuestas de casamiento. Luego de un estudio de mercado fundaron RokShok, empresa que comercializa fundas protectoras para smartphone que también actúan como caja para anillos de compromiso. De esta manera aquellos interesados en proponerle matrimonio a su media naranja pueden tener el video perfecto.

Luego de trabajar durante años como paparazzi, James Ambler decidió abrir en 2011 su propia compañía dedicada especialmente a las fotografías de proposals. Sin embargo, fue una experiencia personal de su socio Keith Glickman la que los motivó a crear RokShok. “Él hizo una propuesta a todo lujo y teníamos cámaras instaladas por todos lados. Pero usó un producto especialmente fabricado para capturar el video de la reacción de la persona a la que le estaba proponiendo matrimonio y esto no salió bien, ya que el audio era imposible de oír y el video se veía pixelado”, le aseguró Ambler a Daily Mail.

Otro de los aspectos fundamentales que los emprendedores se propusieron resolver fue el tamaño de la caja para los anillos de compromiso. “Su diseño más delgado permite que entre en cualquier bolsillo, entonces el individuo que planea realizar la propuesta no debe temer que el anillo o la caja sea descubierta y la sorpresa arruinada”, afirmó el cofundador de la compañía. Y agregó: “Con ese obstáculo resuelto, decidimos concentrarnos en lo que la mayoría de los millennials quieren hoy: sacar fotos y grabar videos y poder compartirlos rápidamente con sus amigos y familia”.

Fue así que diseñaron RokShok, que actualmente se puede conseguir de manera anticipada por US$ 39.95, aunque los envíos recién comenzaran en junio de este año. La carcasa permite ocultar un anillo de hasta 2.5 quilates para poder proponer matrimonio y filmar el momento al mismo tiempo. Si bien el entusiasmo por compartir todo en las redes sociales no reconoce edad, los emprendedores analizan que los millennials serán sus principales clientes. “RokShok fue construida en base a las necesidades de este grupo”, señaló Ambler.

La empresa con sede en Nueva York planea comenzar a vender sus carcasas a US$ 59,95 en las tiendas de retail una vez finalizado el período de preventa. De esta manera, las futuras parejas contarán con un medio para inmortalizar este momento a un costo más bajo, lo único que no está garantizado es el sí.