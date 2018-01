Inversiones: todo lo que tenés que saber hoy martes (mañana no sirve)

Nueva semana, mes y año. Primera rueda para los mercados financieros de este 2018 en el que, en principio, la probabilidad de una crisis o recesión es mínima. No obstante, esto no evitará que la volatilidad pueda ser mayor, y las rentabilidades menores –al menos, --respecto al 2017-. Los temas lógicamente del viernes a este martes en el que se retomará la actividad financiera no cambiaron. En lo local, se apunta a los cambios en las proyecciones para el dólar, las tasas y la inflación luego de la conferencia del Gobierno del jueves (analizada en la última rueda del año). Más, obviamente, los balances de lo que nos dejó el 2017. También se mezclan, con relación a lo primero claramente, aumentos esperados en servicios en estos primeros meses del 2018 y las negociaciones paritarias que comienzan. En lo externo, a los balances –siempre presentes-, se suma un mix de noticias con diferente impacto sobre las cotizaciones. Se habla de datos de China, pero en particular de tensiones geopolíticas en Medio Oriente y con Corea del Norte que parecieron renovarse en las últimas horas del 2017 y principios de este nuevo año. Acá se apunta, en especial, a las movilizaciones en Irán que impulsaban al petróleo a máximos de junio de 2015 arriba de los USD 60. Ver más abajo.

EL BALANCE LOCAL

Pero volvamos sobre algunos números que nos dejó el 2017 en lo propio. Si nos centramos en el mercado, que es lo que nos interesa, debemos hablar de que las acciones fueron claramente una buena elección. El Merval –que cerró el viernes en máximos de 30065 puntos en pesos y de más de 1600 en dólares- subió cerca del 77% en pesos y 51% en dólares. Para tener como referencia, en promedio y en esta última divisa, las bolsas de Colombia, Perú, Chile y Brasil subieron un 28%.

Dentro del panel líder, las ganancias fueron claramente mayoría. Sólo tres papeles cayeron de un total de 27 que conformaban el Merval al viernes. Dentro de las subas, Petrolera Pampa y Agrometal fueron las menos atractivas con un 7% y 15% respectivamente, en dólares; mientras que entre las que más ganaron se destacaron se encuentra Transportadora Gas del Norte con un alza de 356%, seguida por Boldt, Distribuidora Gas Cuyana, Transener, Grupo Financiero Galicia, Transportadora Gas del Sur y Telecom. Estas últimas acumulando en el año subas de entre 100-180%. Después, una gran cantidad de acciones como Banco Francés, Banco Macro, Edenor y Pampa se movieron entre 45-95%.

Nuestra visión para la renta variable –que vale decir desde hoy nos deja un Merval con nueva composición (ver abajo)- se mantiene positiva a mediano plazo sostenida por la macro, como la micro –proyectamos ganancias corporativas que deberían mantener su mejora- y flujo. Hay razones concretas para esperar finalmente una recategorización de Argentina a mercado emergente finalmente en los próximos meses. Esto no implica, que de corto plazo y con negocios que podrían verse afectados por la época del año, pueda existir alguna corrección puntual impulsada además por el rally observado en diciembre. En este caso, marcamos algunos niveles claves para el índice. Hacia arriba, encontramos la zona de 30300, 30600-30700. Mientras que hacia abajo, que es lo que nos importa ante posibles correcciones, se marcan soportes de trading en 29560-29000- 28995. Debajo de esos niveles deberíamos monitorear 28700-28665/28225/27657.

En lo que respecta a los bonos, donde la compresión del spread de riesgo argentino con respecto a la región continuó (había comenzado a mediados del año pasado con la salida del default), encontramos también buenas ganancias. Empezando por el riesgo país de Argentina, este cerró en 350 puntos, unos 105 puntos debajo de los 455 con los que había comenzado el 2017. Puntualmente, los bonos en dólares acumularon retornos totales en el año –contemplando ganancia de capital y cupones cobrados- de hasta poco más de 21%. Lógicamente las mayores ganancias responden a los títulos más largos como el AL36, AA46, PARY y DICA. Igual la parte media tampoco luce nada mal, con rentabilidades promedio de entre 4-8%. Vale acá tener presente que, en esta semana, se acreditara el cobro del cupón del Descuento. Ver Alerta del 28-12-17.

Mientras que el famoso carry trade, aún tras haber sido realmente golpeado en la última semana, no podemos decir fue una mala opción. Quien se colocó el lebacs cortas en pesos y fue rolleando mes a mes, hoy se encuentra cerrando el año con una ganancia de 28.5% en pesos y del 8.5% en dólares. Más débil, siendo sinceros, sí fue el desempeño de otros bonos en pesos. No obstante, la mayoría cerró en positivo, si lo que miramos son las rentabilidades en dólares.

CAMBIO EN LAS METAS MODIFICA EXPECTATIVAS AL ALZA

Acá ya debemos introducirnos igualmente en el 2018, y el cambio en las proyecciones sobre algunas variables financieras claves que generó la decisión del cambio de metas de inflación para este año por parte del Ejecutivo. Sobre lo que dejó políticamente la conferencia del jueves no vamos a volver, pero lo que sí retomaremos son las modificaciones en las expectativas, en un marco en donde se dejó la visión de que se priorizará actividad a costa de un poco más de inflación.

De hecho, en cuanto a los precios, si bien nunca las expectativas privadas se habían alineado con la meta anterior (del 12% como techo) y se ubicaban entre el 15-17%, el cambio oficial en las metas en principio lo único que generó –ante también la visión de una mayor flexibilidad monetaria y un TC más alto- fue un saltó ahora de la visión del mercado de una inflación en niveles de 17-19%. En otras palabras, una meta desde la posición oficial más creíble, no tuvo ese efecto sobre el mercado.

SUBAS EN PEAJES, COMBUSTIBLES, TRANSPORTE Y MÁS….

También claramente lo que se discute acá, y en particular de corto plazo, es el impacto de la suba reciente del tipo de cambio (ver más abajo) y de los incrementos varios ya en carpeta. Comenzando por los combustibles –que se espera en las próximas ruedas, y tendría un piso del 5%-, seguida en las próximas semanas por aumento en luz y gas, y subas escalonadas en trenes, colectivos y subtes, más otros incrementos en prepagas, agua y peajes (que ya subieron este viernes).

Sobre el transporte, puntualmente, se dice que el Gobierno anunciará esta semana una suba en los boletos de trenes y colectivos, y el nuevo sistema multimodal, que se utilizará a través de la tarjeta SUBE para brindar beneficios a quienes usen más de un transporte público en el transcurso de dos horas. Recordemos que la última suba fue a comienzo de 2016. Según trascendidos, se habla de que el valor mínimo del boleto del colectivo pasaría de $ 6 a $ 8, y que el del tren podría subir de $ 4 a $ 8. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION ayer estimaron que, para el caso de los trenes, habrá subas diferentes (dependiendo del servicio) y que serán probablemente más altas en el Mitre y en el San Martín, en principio.

También debe destacarse que estos aumentos + la reformulación de la meta de inflación llega en momentos en donde se empiezan a negociar las paritarias 2018. Acá se apunta en particular a los bancarios. Según lo que se comienza a hablar, es que si bien el Gobierno busca fijar una suba más cercana al 15% (ante la nueva meta de inflación), los gremios estarían más cerca de buscar el 20%. Estrictamente, se habla de que profunda brecha que separa la oferta de las cámaras empresarias (de los bancos), que propusieron una mejora del 9%, y la pretensión de mínima del gremio de Sergio Palazzo de repetir el parámetro de 2017 con una suba porcentual del 19,5% más una revisión por inflación. Esto, además, se juntará con la discusión en el primer trimestre de las claúsulas gatillos firmadas el año pasado.

Incluso, porque no, debemos acá de hablar de la reforma aún pendiente: la laboral. El Gobierno buscará cerrar su tratamiento en sesiones extraordinarias del Congreso en febrero.

En cuanto a otros datos, para terminar lo propio, debemos mencionar que hoy se conocerá la recaudación (ver para tener presente), mientras que se conoció este fin de semana que las ventas en los comercios minoristas aumentaron 1,1% en diciembre, logrando así un trimestre de crecimiento, aunque en 2017 terminaron con una caída de 1%. Al menos, según las cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

DÓLAR Y TASAS

Específicamente, la agenda financiera, recién se retomará la semana próxima con una licitación de Letes ya definida. La semana próxima, además, habrá Comité de Política Monetaria donde desde ya la atención lógicamente está centrada en si el BCRA ya comenzará oficialmente a flexibilizar su política monetaria. Algo hoy probable. Recordemos que conocida la recalibración de la meta de inflación, el BCRA intervinó en el mercado secundario de Lebacs llevando a una caída en los rendimientos y a una inversión de la pendiente de la curva. El viernes estás cerraron entre 27.5% para las tasas más cortas, y entre 25.5-26% para las más largas. Rendimientos que se alinearon, en especial para los mayores vencimientos, más con lo que ofrece el Tesoro por las flamantes Letes en pesos. Dato: recién el 16 llegara la primera licitación de Lebacs del año, mientras que el 10 será la Letes en USD y pesos.

Lógicamente, no podemos hablar de tasas en pesos, sin hablar del dólar. Claramente el tipo de cambio tomó impulsó en el último mes del año, mucho más allá de lo esperado, y ajustando, en consecuencia, parte del atraso que se observaba. Factores políticos, cuestiones estacionales y hasta el cambio en la meta de inflación se combinaron para empujarlo, y sirvieron como base para un cambio también –lógico- en las expectativas para este año. Se arranca, no hay dudas, de un piso más alto.

Veremos puntualmente que nos refleja el REM del BCRA en las próximas ruedas, pero en principio se espera una devaluación unos puntos más alta alineada a la inflación ahora también más arriba. Hablando así de un dólar superando los $ 21. Al cierre del año, y los primeros futuros que comienzan a negociarse, cerraban a diciembre de 2018 en $ 22.38.

El viernes, tomando como referencia el BCRA 3500, el billete cerró en $ 18.77 con una caída respecto al jueves cuando se había ubicado en 18.83, en lo que entendíamos una reacción exagerada del mercado. Diciembre cerró así con un salto de cerca del 8%, y en el año del 18.4%.

En cuanto al corto plazo, creemos que más allá del efecto estacional por las vacaciones, el TC debería haber encontrado un techo y no descartamos cierta presión a la baja. El piso, igualmente, es claro que está mucho más arriba del que hace semanas más cerca de los $ 18. A lo que sí habrá que acostumbrarse, es a una mayor volatilidad.

COMIENZO DE AÑO MIXTO PARA LOS PRINCIPALES MERCADOS

Ahora bien saliendo de lo local, ¿cómo inician los mercados del mundo el año? En Asia, el Nikkei japonés permaneció cerrado por un feriado local, mientras que el Shanghai Composite logró un ascenso del 1.2% esta madrugrada, gracias a un sondeo que mostró que el crecimiento del sector manufacturero del país se aceleró inesperadamente a un máximo de cuatro meses en diciembre. Por el lado de Europa, los mercados de referencia operaban en terreno negativo con rojos que iban desde el 0.1% (IBEX35) y 0.9% (CAC40). Por último, desde EEUU, los futuros amanecen mixtos, sin variaciones que superen el 0.2% en valor absoluto.

BALANCE DE LOS MERCADOS en 2017

Antes que nada, vale la pena hacer un repaso rápido de los mercados durante el 2017. Insistimos que la foto general fue muy positiva, y todos los mercados dejaron importantes subas.

Si empezamos por Asia, el Nikkei japonés trepó un 23.7% en dólares, mientras que el Shanghai Composite hizo lo mismo, pero más moderado (+13.7%). Misma tendencia para las plazas europeas. Puntualmente, las bolsas treparon entre 6-9% en sus respectivas divisas, pero las subas fueron mucho más significativas en dólares. De hecho, el FTSE100, CAC40, DAX, IBEX35 y MIB presentaron verdes del orden del 18%, 24.9%, 28.6%, 22.7% y 29.8%, respectivamente en dólares.

Pasando a Wall Street, de donde provinieron gran parte de los fundamentos de este rally global en el 2017, los índices principales cerraron el viernes levemente a la baja (rojos de hasta 0.6%), pero que de ninguna manera empañan un año realmente extraordinario. El Dow Jones (24.719 puntos), S&P500 (2.673 puntos) y Nasdaq (9.903 puntos) treparon en el año 25.1%, 19.5% y 28.2%, en ese mismo orden, y terminaron muy cerca de sus máximos absolutos. Como dato, el 2017 fue el mejor año para estos tres índices desde 2013, y en particular, el Nasdaq anotó su sexto año consecutivo al alza –su mayor racha desde 1975-1980-.

TASAS Y MONEDAS (HOY)

Si nos movemos al ámbito de las tasas, el rendimiento del bono norteamericano a diez años avanza poco más de tres puntos básicos y se posiciona en torno al 2.44% anual. En el balance anual, la tasa cayó 6 puntos básicos desde principios del 2017, tras haber tocado un mínimo de 2.03%, el 8 de septiembre, y un máximo de 2.62% a mediados de marzo. De todas formas, la tasa terminó por encima de su promedio anual. Por el lado del resto de las tasas de referencia europeas, las mismas concluyeron el año prácticamente en línea con su promedio anual y presentan esta mañana ascensos de entre 2-7 puntos básicos. Puntualmente, las mismas se ubican alrededor de 0.45%, 2.06%, 1.59% y 1.26% para los bonos de Alemania, Italia, España y gran Bretaña, en ese mismo orden.

Dentro del mercado de divisas, el Dollar Index –DXY- arranca el 2018 nuevamente a la baja por un 0.5%, colocándose en 91.9. En concreto, el Dollar Index –que mide su evolución con relación a una canasta compuesta por las principales monedas- cayó 9.9% en el año, lo que lo llevo a marcar su mayor pérdida anual desde el 2003. Tanto el euro, como el yen y la libra se aprecian entre 0.4-0.5% frente a la divisa norteamericana y cotizan en 1.206, 112.2 y 1.356, respectivamente.

En cuanto a los commodities, el precio del WTI se coloca en USD 60.4 por barril, y marcando así su mejor comienzo de año desde 2014. La primera jornada del año en el mercado del petróleo ya sufre los efectos de la escalada de las tensiones geopolíticas. Oriente Medio vuelve a ser foco de las mayores alertas. A finales de 2017 la inestabilidad se avivó con la polémica generada a raíz del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del Gobierno estadounidense. El comienzo de 2018 viene marcado por las sorprendentes y crecientes movilizaciones en Irán –el tercer mayor productor de crudo de la OPEP- . Las manifestaciones en contra del régimen de Teherán podrían abrir nuevas brechas en las alianzas selladas por los países de la OPEP para prorrogar sus recortes de producción durante 2018. En este sentido, el crudo ascendió un 12% en el 2017.

En tanto, el oro también logra una suba cercana al 0.3% hoy, para ubicarse en USD 1.313 por onza troy, habiendo escalado un 13.1% durante el 2017.

LEY DE PRESUPUESTO, EL PRIMER OBJETIVO DEL CONGRESO DE EEUU

Pasando a los drivers, la atención al comienzo del año seguirá puesta en EEUU, y en particular, en las negociaciones por la Ley de presupuesto del 2018. Recordemos que los republicanos consiguieron votar una nueva prórroga dos semanas atrás y así evitar el Shutdown (o cierre) del gobierno. La nueva fecha límite será el 19 de enero de 2018.

¿Cuáles son los puntos de la negociación? El presidente quiere los fondos necesarios para el muro fronterizo con México –uno de sus pilares como candidato-, pero no ha avanzado más allá de los prototipos en el desierto del sur de California. Por su parte, los demócratas quieren protección para los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran niños, cuyas vidas se vieron afectadas por la decisión de Trump de poner fin a un programa que los salvó de la deportación, mientras que los republicanos deben cumplir sus promesas de frenar el alcance del gobierno federal con la esperanza de evitar una derrota en las elecciones legislativas de noviembre.

De hecho, los análisis le otorgan hasta el momento una probabilidad cercana al 50% a un triunfo demócrata en las elecciones de medio término, mientras que los republicanos tendrían un 37% de probabilidad de alzarse con la victoria.

AGENDA DE LA PRIMERA SEMANA DEL AÑO

Siguiendo por los datos, la agenda de la primera semana de año presenta algunos índices importantes para los mercados. En EEUU, se publicarán los Markit de Servicios, Fabricación y Composite de diciembre, y el miércoles el informe de ADP de empleo privado también del último mes de 2017. Este último servirá de adelanto para el verdadero plato fuerte de la semana, que será el informe oficial de empleo. En concreto, se espera una expansión en las nóminas no agrícolas de 188 mil empleos, por debajo de las 224 mil de noviembre. Además, no se esperan modificaciones en la tasa de desempleo (4.1%) ni en el ritmo de crecimiento de los salarios (2.5%).

En tanto, un escalón por debajo en importancia, pero que podría tener también con cierta influencia en las cotizaciones, destacamos algunos números en Europa y Asia. Desde el viejo continente, resaltamos la estimación del IPC de Europa, así como los índices Markit de Servicios, Fabricación y Composite y la tasa de desempleo (todo del mes de diciembre). Por último, en China estaremos atentos a la evolución del nivel de precios y al PMI de fabricación y servicios de Japón.

PARA TENER PRESENTE:

EL FMI REVISA PROYECCIONES PARA ARGENTINA: El Fondo Monetario Internacional dijo que la economía del país crecerá 2,8% este año, por encima del 2,5 estimado previamente, mientras que dejó sin cambios su pronóstico de expansión para el 2018. El organismo también subió su estimación para el déficit de cuenta corriente a 4,3% del Producto Interno Bruto en 2017, desde un 3,6% previo, y a 4,4% en 2018, frente al 3,7% calculado anteriormente. Para el 2018, el organismo mantuvo su proyección de crecimiento del PIB en un 2,5%.

NUEVO MERVAL DESDE HOY (Y POR TRES MESES): Serán un total de 31 acciones. Ingresan BYMA, BHIP, CTIO, OEST y SUPV. Sale PETR. La concentración claramente cae. Puntualmente, la concentración de los primeros cinco papeles es menor al 32%, cuando en el último índice era mayor al 36%. Lo mismo pasa con las primeras 10 posiciones; cae del 56.5% a menos de 52% en la actual composición. Por sectores, eléctricas explicara cerca del 20.5% del índice, seguida por bancos con un 19.5% (acá con la incorporación a las tres históricas de SUPV e BHIP). Estas ponderaciones en el último trimestre es eran del orden del 21% y 15.7% respectivamente. El sector petrolero, en tanto, pierde peso del 23.7% a menos del 18%.

RECAUDACION ARRIBA DEL 30%: La AFIP informará hoy la recaudación tributaria de diciembre y la anual, que mostraría un crecimiento superior al 30% contra 2016. Se espera que los ingresos fiscales de diciembre sean impulsados por el IVA a raíz del repunte de las ventas de fin de año y por los aportes a la seguridad social, por el pago del medio aguinaldo. En los primeros 11 meses del año la recaudación acumuló un alza interanual de 30,6%.

FUSIONES Y ADQUISICIONES (BALANCE 2017): Unas 31 operaciones de fusión o adquisición de empresas se registraron a lo largo de 2017, por unos 2.900 millones de dólares, informó un reporte de First Capital Group. Los sectores más activos, analizando por cantidad de transacciones, fueron: energía 26%, minería 19%, industria 13% y alimentos y bebidas 10%. A nivel América Latina, Brasil ocupa el primer lugar en transacciones con el 54%, mientras que Argentina se ubica en el segundo puesto con el 16% de los mismos. Esto reafirma que el sector energético ha sido sin duda el principal protagonista de las fusiones y adquisiciones en Argentina durante 2017, indica el informe.

Fuente: Portfolio Personal