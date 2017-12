Crece el e-commerce en Argentina

El comercio digital crece a una velocidad cada vez mayor año a año. Si bien la tendencia no está tan desarrollada en Argentina como en otros países de la región, y todavía representa una pequeña porción del total de las ventas de los negocios, -casi 2% de acuerdo a las estimaciones de Forrester and Channel Advisor Estimates- su crecimiento no se detiene: según un informe de Kantar TNS durante 2016 el crecimiento electrónico en Argentina creció un 51% respecto al año anterior y tuvo una facturación de $102.700 millones, números que es probable que se repitan en 2017 y se superen en 2018.

La posibilidad de comprar desde cualquier lugar del mundo, de forma inmediata y realizando la transacción de forma confiable y totalmente online son sólo algunos de los atractivos del comercio electrónico que no solo valoran los usuarios, sino de a poco también las empresas. Según un estudio realizado por BigData para Paypal, que compara la cantidad de sitios de e-commerce en Brasil, México y Argentina, Brasil es el país más avanzado con 600.000 sitios de e-commerce vigentes en 2017. En comparación, Argentina aún tiene un largo camino por delante pero el estudio demuestra que los último años los sitios e-commerce fueron creciendo: en 2015 eran 30.000, en 2016, 34.000 y en 2017, 39.500, lo que representa un crecimiento del 16.13%.

Estas cifras demuestran que cada vez más compañías entienden la importancia de estar donde están hoy sus usuarios y tener sus tiendas online. Mientras que los sitios pequeños – que reciben entre 10.000 visitas o menos – cayeron del 97% a 91,9%, los sitios considerados grandes – aquellos que reciben más de 500.000 visitas mensuales – pasaron de representar un 0,4% a un 3,29%, según el mismo informe.

Las fechas con descuentos, un impulso clave

En este crecimiento, eventos como Black Friday y Cyber Monday son una estrategia fundamental a la hora de introducir al consumidor en el comercio electrónico. Estas fechas en la que marcas de todo tipo de productos presentan importantes descuentos para quienes adquieran sus productos o servicios online, ayudaron a generar un nuevo hábito en los usuarios animándolos a probar la experiencia.

Según datos concretos sobre Black Friday en Argentina se puede ver que el interés de compra de los consumidores surgió tres semanas antes de la fecha, en coincidencia con el momento en el que se lanzaron los descuentos. El 66,4% de los sitios e-commerce ofreció descuentos en Black Friday y 53,32% en Cyber Monday. Los rubros en los que hubo mayor descuento fueron juguetes, objetos electrónicos, indumentaria, cosméticos y auto partes. De acuerdo a la información publicada por CACE, durante la última edición del CyberMonday el sitio oficial recibió 2,3 millones de visitas. La acción se extendió en aquella oportunidad por dos días, en la que se emitieron más de un millón de órdenes de compra, y se facturaron $ 3137 millones ($ 18.164 por segundo).

La lectura de estos datos confirma que en Argentina queda mucho espacio para crecer: tanto para que más marcas abran sus sitios e-commerce y se sumen a los eventos de descuento locales, como también para que el usuario se anime a adoptar esta nueva forma de consumir. No quedan dudas que con sus más de 30 millones de usuarios de internet y una penetración de la red de más del 69%, Argentina se posiciona de a poco como un jugador clave en el mercado de comercio electrónico en la región.