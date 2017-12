Un argentino en Silicon Valley: qué inversiones mira en el país

La planificación nunca puede faltar en la receta del éxito, aunque hay que dejar un espacio para la improvisación. En 2010, Santiago Subotovsky llegó a Silicon Valley con la intención de sacarse el traje de emprendedor y entender cómo funcionaba la toma de decisiones en el venture capital para aplicarla a su próxima compañía. Su master plan, según sus cálculos, le iba a tomar dos años. Siete años después, es uno de los nombres locales más conocidos dentro de la meca del emprendedurismo techie como socio de Emergence Capital, firma de capital de riesgo que en su último fondo recolectó más de US$ 300 millones. “Al principio me costó, porque cuando invertís hay mucha incertidumbre”, confiesa Subotovsky sobre su metamorfosis. Su perfil entrepreneur comenzó a finales de los ’90 cuando fundó la empresa de e-learning Tecnonexo, que dejó en 2007 para hacer un MBA en Harvard.

Su última visita a la Argentina fue un viaje relámpago para participar del evento BA al mundo: Silicon Valley Forum, organizado por el Gobierno de la Ciudad y Fundación Endeavor. Allí, hizo hincapié en la importancia del storytelling, especialmente en la etapa fundacional de una compañía, y en la fortaleza del vínculo entre un emprendedor y su inversor. “Es un partnership más difícil de romper que un matrimonio”, afirma.

Construir relaciones es uno de los pilares de su filosofía de negocios. Por eso, solo hace una nueva inversión al año. Y con su organización Puente Labs intenta adiestrar a emprendedores latinoamericanos de alto potencial para que puedan insertarse en el ecosistema. Integra el directorio de 10 empresas entre las que se encuentran Xapo (de Wenceslao Casares), Restorando y Quasar Ventures. En diálogo con APERTURA reveló qué tipo de emprendimientos le interesan a la hora de invertir, cuáles serán las vedettes de 2018 y el rol de la Argentina en el horizonte del venture capital de Silicon Valley.

¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de invertir en un emprendimiento?

Miro al emprendedor: sus motivaciones, su historia. Si está haciendo esto porque quiere hacer plata, ya no me interesa. Busco emprendedores que tengan una misión. Estoy en el directorio de Zoom, una compañía de videoconferencias, y la ambición de su fundador es que la gente pueda comunicarse mejor globalmente. La videoconferencia es una herramienta. Si no encuentro a un emprendedor que me inspire, no tiene sentido seguir.

¿En qué sector le interesa invertir?

Hay uno al que llamo “coaching cloud”, que es la noción de inteligencia artificial aplicada a todas las apps enterprise. Invertimos en una compañía llamada Chorus que escucha las conversaciones de venta que el equipo hace por teléfono y le dice al vendedor qué decir para cerrar la venta. A partir de eso la tecnología aprende y en la siguiente llamada tenés un coach mucho más efectivo. No va a reemplazar gente, sino que va a hacer que sea mucho más eficiente.

¿Cuáles serán los sectores más interesantes o dónde irán las inversiones en 2018?

Inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas y Bitcoin. Vas a tener un montón de gente diciendo: “Tengo que empezar una empresa de Bitcoin o IA” y la IA en sí no es un negocio.Tenés que pensar qué problema estás resolviendo. Esos van a ser los hot topics, pero también con mucho ruido y pérdida.

¿Dónde aparecen la región y la Argentina en el horizonte de Silicon Valley?

Lamentablemente no está y eso es una oportunidad y un desafío. Hacemos tamaño de mercado cuando miramos una oportunidad y la regla es duplicar el mercado de EE.UU. , así obtenemos el tamaño global de esa oportunidad. América latina es como máximo un 10 por ciento de la oportunidad en EE.UU. Pero hay oportunidades en la región que pueden ser más grandes que sus contrapartes estadounidenses. ¿Por qué a MercadoLibre le va bien? Porque no solo es que venga eBay y replique el software. Hay un montón de cuestiones que generan fricción para las cuales necesitás un jugador local.

¿Cómo fue el proceso de transformación de emprendedor a inversor?

Es una industria de aprendizaje. Necesitás ver qué están haciendo y cómo lo hacen. Cuando me sumé al fondo, mi título era: “Che, pibe, hacé lo que nadie más quiere hacer”. Fue una oportunidad espectacular porque me tocaba trabajar con los socios y entender cómo tomaban decisiones y convencían a la gente. Es simplemente participar de todos los procesos y después desarrollar tus propios instintos, qué es lo que buscás vos como inversor y así te vas formando.

¿Piensa en volver a emprender?

Todo el tiempo. Me engaño diciendo que nuestro fondo es emergente, que todo el tiempo estamos reinvirtiendo, pero cada tanto me frustro y quiero armar mi compañía. Es un debate constante.

Con Puente Labs apoyan a emprendedores con alto potencial. ¿Cómo los evalúan?

Tiene que tener el potencial de ser comparable con cualquiera de los emprendedores con los que trabajamos en Silicon Valley. Quiero que los entrepreneurs con los que trabajemos en Puente Labs se puedan juntar con nosotros, con el fondo de Mike Volpi (N.d.R: socio en Index Ventures) o algún otro y quieran invertir en ellos, no porque tienen una relación especial con América latina, sino porque es mejor que lo que veo acá.

En abril de 2016, la Ciudad abrió la oficina BA Valley en San Francisco y apoyó el proyecto. ¿En qué estado está?

Con Puente Labs seguimos trabajando porque creemos que es una oportunidad para que los emprendedores tengan donde aterrizar y que alguien les explique cómo funciona el ecosistema. Eso va a hacer que más emprendedores levanten capital de EE.UU. y tengan éxito. Las mejores empresas en las que hemos invertido son desprendimientos de las primeras en las que lo hicimos. Invertimos US$ 60 millones en Salesforce y de ahí salió otro equipo que hizo Box, otro hizo Yammer y otro SuccessFactors. La gente ve éxito y quiere hacer lo suyo.

