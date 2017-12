El empleo informal aumentó en el tercer trimestre y ya se ubica en 34,4%

El empleo informal creció durante el tercer trimestre del año, y alcanzó al 34,4% de la Población Económicamente Activa (PEA), informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Dicha cifra significa un crecimiento del 0,6% respecto al 33,8% registrado durante el mismo período del año anterior.

El informe dado a conocer por el Indec reveló, además, que la tasa de desocupación bajó durante el tercer trimestre del año a 8,3%. Dicha cifra representa una baja del 0,4% respecto al 8,7% registrado en el segundo trimestre del año, y es 0,2% menor que la consignada en el tercer trimestre de 2016.

Además, informó Télam, la tasa de Sub Ocupación Demandante –que mide el número de personas que trabaja menos de 35 horas semanales y busca más empleo– ascendió a 7,9% en el tercer trimestre, frente al 7% de igual período del año pasado. Mientras que la tasa de Sub Ocupación de los No Demandantes bajó a 2,9% este año desde el 3,2% registrado en el tercer trimestre de 2016.

El crecimiento del empleo informal se da en el marco de la reforma laboral que impulsa el Gobierno, y que implica un "blanqueo" de los empleados informales. En recientes declaraciones a la prensa, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defendió la propuesta del Ejecutivo y destacó que la iniciativa fue "ratificada por parte de la CGT y a partir de eso la mandamos como proyecto del Ejecutivo al Congreso", indicó Télam.

El dato del crecimiento del empleo informal se dio a conocer este miércoles junto al del crecimiento de 4,2% del Producto Bruto Interno, también en el tercer trimestre de este año, informó el Indec.