La razón por la que George Clooney le regaló US$ 1 millón a 14 amigos

Algunos amigos agradecen dando un abrazo, otros invitando una cena, pero un caso aparte es el de George Clooney que les regaló US$ 1 millón a 14 de sus más cercanos amigos como reconocimiento por su apoyo durante sus inicios en la industria cinematográfica. Así lo confirmó Rande Gerber, empresario y parte del círculo íntimo del protagonista La Gran Estafa, durante una entrevista en MSNBC según Fortune.

Hollywood es una de las pocos lugares donde todavía se mantiene vivo el “sueño americano”. Clooney comenzó como extra en algunas producciones y, poco a poco, fue escalando posiciones gracias a su talento y carisma hasta que en 1994 protagonizó su primer gran éxito, ER. Luego de varios años en el negocio, el actor nacido en Lexington fue también desarrollando su faceta como director, guionista y productor apostando por proyectos como Argo, ganadora del Oscar a Mejor Película que embolsó más de US$ 232 millones en la taquilla mundial.

Según relató Gerber, Clooney citó a The Boys, nombre con el que el grupo de amigos se autodenomina, a cenar a su casa en septiembre de 2013. Al llegar a la mansión del artista, cada uno se encontró con una valija de diseñador ubicada en sus sillas y dentro de ellas había US$ 1 millón en billetes de US$ 20.

“Quiero que sepan lo mucho que significan para mí en mi vida. Vine a Los Ángeles y dormí en sus sillones, soy muy afortunado de tenerlos y no podría estar donde estoy ahora sin ustedes”, recuerda el empresario que les dijo el director de Suburbicon. Gerber fundó junto a Clooney la empresa productora de tequila Casamigos, la cual vendieron a Diageo por US$ 1.000 millones en junio de este año.

Durante la entrevista, el emprendedor destacó que la mayoría de los amigos de Clooney no solo no son millonarios si no que además varios estaban atravesando dificultades económicas para mantener a sus familias. Asimismo, señaló que el actor también se hizo cargo de los impuestos que sus 14 amigos debían pagar ese año.