Disney comprará una parte de 21st Century Fox por US$ 52.400 millones

Walt Disney Company acordó este jueves la compra de los negocios internacionales de películas y televisión de Twenty-First Century Fox Inc. por US$ 52.400 millones en acciones, informó Reuters.

El acuerdo confirma las especulaciones que habían comenzado hace más de un mes respecto a una posible transacción entre las compañías. Entre los activos de la compañía de Rupert Murdoch que pasarán a manos de Disney se encuentran las redes de películas y cable de Twenty-First Century Fox.

Según se informó, Disney asumirá también una deuda neta de 21st Century Fox, que se estima en torno a los US$ 13.700 millones. Esta nueva adquisición por parte de Disney se suma a las que había realizado en los últimos años: en 2006, compró Pixar por US$ 7400 millones; en 2009, Marvel por US$ 4000 millones; y en 2012, LucasFilm por otros US$ 4000 millones.

El presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger extenderá su mandato hasta el final de 2021 para supervisar la integración de los negocios. Iger, de 66 años, ya ha pospuesto su retiro de Disney en tres oportunidades y en marzo dijo que estaba comprometido a dejar la compañía en julio de 2019.