Denunció un caso de corrupción, lo indemnizaron y fundó una empresa que hoy vale US$ 670 millones

Ismail Ahmed no necesitó amigos y familiares o inversores para poder comenzar su propio emprendimiento. Luego de denunciar un caso de corrupción en un programa de Naciones Unidas, recibió US$ 200.000 como compensación monetaria, ya que esta declaración le había costado su trabajo. El dinero le permitió abrir WorldRemit, compañía de transferencias de dinero. La empresa recibió esta semana una inyección de US$ 40 millones por parte LeapFrog Investments que, según afirma Bloomberg, elevó su valuación a US$ 670 millones.

El actual CEO de WorldRemit nació en Somalilandia, territorio que si bien se declaró independiente de Somalia en 1991 aún no es reconocido como tal, aunque la mayor parte de su vida académica transcurrió en Londres. Durante aquella época, Ahmed asegura haber tenido dificultades a la hora de enviarles dinero a sus familiares, especialmente debido al costo de las comisiones. De acuerdo a la información publicada por Bloomberg, el negocio global de las remesas mueve aproximadamente US$ 444.000 millones con Western Union como su principal player.

Trabajar para solucionar un problema que afecta a muchos individuos (incluso a uno mismo) forma parte del ABC de las historias de emprendedores, por eso Ahmed comenzó a trabajar en una serie de compañías de envío de fondos y vio que esto era un buen negocio. Los atentados del 11-S cambiaron las reglas del mercado que se volvió mucho más estricto, fue entonces cuando se unió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) como Compliance advisor. De 2005 a 2007 se encargó de aconsejar a las empresas africanas del rubro para poder cumplir con las regulaciones que habían surgido en los últimos años para evitar el financiamiento de grupos terroristas y el lavado de dinero.

Ismail Ahmed, fundador y CEO de WorldRemit: Fuente: Bloomberg

Pero un día vio algo que no estaba bien. Ahmed descubrió, dentro del programa de remesas somalí, una serie de pagos sospechosos y contratos falsos con Dalsan, una compañía que supuestamente tenía vínculos con militantes islamistas, según Reuters. “Mi jefe me dijo que, si presentaba mi denuncia, nunca volvería a trabajar en la industria y me tomé la amenaza muy en serio. Perdí mi trabajo por desenmascarar este fraude”, relató el emprendedor en declaraciones a The Guardian. Aún desempleado, Ahmed no bajó los brazos y continuó luchando por su caso en las Naciones Unidas al mismo tiempo que terminaba su MBA en la London Business School.

La idea de WorlRemit fue madurando durante este período en su cabeza hasta que en febrero de 2010 recibió el espaldarazo necesario para finalmente lanzarse al mundo entrepreneur. Los US$ 200.000 de compensación le sirvieron para fundar la compañía en la que había estado pensado durante los anteriores cuatro años. Luego de asentarse en el mercado, la empresa de Ahmed recibió otras dos palmadas de aliento, esta vez del mundo inversor. En 2014, la firma Accel Partners recolectó US$ 40 millones en una ronda de financiación de serie A, mientras que en 2015 Technology Crossover Ventures invirtió US$ 100 millones.

Con la última inyección de capital, WorldRemit tiene como principal objetivo lograr que su base global de clientes suba de 2 millones a 10 millones para el 2020, con especial foco en el mercado estadounidense, asiático y latinoamericano. Según Ahmed, la compañía cerrará el 2017 con una facturación de US$ 81 millones, un 46 por ciento más que lo embolsado durante el año pasado. A su vez, el emprendedor no ve tan lejana una posible salida a la Bolsa y le afirmó a Bloomberg que esto podría suceder dentro de dos o tres años.