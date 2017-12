La millonaria venganza de la mejor peor película de la historia de Hollywood

¿Es posible que una película sea la mejor peor de la historia? The Room fue vapuleada por la crítica durante su estreno en Los Ángeles en junio de 2003 y tampoco tuvo un cálido recibimiento por parte del público, ya que, según estima IMDB, embolsó solamente US$ 1900 durante sus dos semanas en las salas de los Estados Unidos. Sin embargo, con el correr de los años, se convirtió en un fenómeno de culto que amasó un ejército de fanáticos en todo el mundo y hasta cautivó a estrellas de Hollywood. The Disaster Artist, el largometraje que relata su caótica realización, se estrenó en diciembre y ya recaudó más de US$ 9,6 millones.

El halo de misterio que rodea a Tommy Wiseau, guionista, director y protagonista de la original, es un pilar fundamental del boom mediático que tuvo su película. Desde su lugar de nacimiento hasta su edad son un enigma aún a casi 15 años del estreno. Si bien afirma que “nació en Europa”, el actor no especifica el país y destaca que su particular acento se debe a su crianza en New Orleans. por otro lado, siempre hizo hincapié en que durante la filmación de la película tenía 20 años, dato que ningún miembro del cast creyó con seguridad. Sin embargo, la mayor intriga pasa por el origen de los US$ 6 millones de presupuesto que se gastó durante la realización –el director afirma que obtuvo el dinero importando camperas de cuero desde Corea del Sur. La mayor parte del budget fue a parar a un gigantesco cartel publicitario que Wiseau pagó durante cinco años para promocionar su obra.

Durante 99 minutos, The Room narra la historia de Johnny, un banquero que vive en San Francisco junto a su novia Lisa, la cual lo engaña con su mejor amigo Mark. Una historia que originalmente, según Wiseau, había sido pensada como una obra de teatro de 500 páginas hasta que decidió transformar este triángulo amoroso dramático en un filme. Las funciones de medianoche gambetearon su arranque fallido en la taquilla y, poco a poco, la convirtieron en película de culto alrededor del mundo, a tal punto que Wiseau se apersonaba en las salas para vender merchandising – remeras con frases del filme, camperas con su rostro y hasta ropa interior con su nombre.

Tommy Wiseau y Greg Sestero, dos de los protagonistas de la película original.

En 2013, Greg Sestero, co-protagonista de The Room, decidió volcar su experiencia durante la filmación en un libro, The Disaster Artist. El actor James Franco (de la saga Spider-Man, Una loca entrevista, Freaks and Geeks) tomó el relato de Sestero y lo adaptó en el largometraje que se estrenará en la Argentina el 21 de diciembre. Antes de comenzar con la producción, el protagonista de 127 horas tuvo que comprar los derechos biográficos de Wiseau que, como primera alternativa, quiso que fuera Johnny Depp el que lo interpretara.

Durante su primer fin de semana en la cartelera estadounidense, la película protagonizada y dirigida por Franco embolsó US$ 1,2 millones con funciones en 19 salas. Según el sitio Box Office Mojo, The Disaster Artist, que también cuenta con las participaciones de Dave Franco, Zac Efron y Sharon Stone, lleva recaudados US$ 9,6 millones de los cuales el 17 por ciento se debe al mercado fuera de los Estados Unidos. Aunque Wiseau había afirmado que el libro de Sestero solo era “un 40 por ciento verdadero”, en recientes entrevistas señaló que su adaptación cinematográfica es verídica en un “99 por ciento”.