La ejecutiva de HSBC que maneja una cartera de 10.300 clientes

Patricia Bindi es directora de la Banca de Empresas de HSBC Argentina, uno de los negocios más importantes del banco, tiene 370 personas a cargo, maneja una cartera de 10.300 clientes entre PyMEs y corporaciones, y es una de las tres mujeres que integran el Comité Ejecutivo de la organización.

Para llegar hasta allí tuvo que subir uno por uno los escalones de la carrera bancaria. Empezó a los 18 años como empleada de mostrador y cajera en el Banco Europeo para América latina, para luego pasar a jefa de Cuentas Corrientes, tesorera, gerente Operativa y gerente de Sucursal. En ese momento, el entonces Banco Roberts (luego HSBC) adquirió al Europeo y vinieron nuevos desafíos de crecimiento.

“Tomé todas las oportunidades que me dieron siempre que fueran adecuadas a mis capacidades y a mi personalidad”, asegura la licenciada en Administración de Empresas que, desde el inicio, tuvo claro que su vocación estaba en hacer carrera dentro del mundo financiero. Y este camino, reconoce, la ayudó a tener una visión integral del funcionamiento de un banco: “Entendí qué es un banco y qué es lo que puede sentir un cliente. Pude ver cuáles son las necesidades del cliente, que es lo más importante que tenemos”.

La decisión de crecer, según Bindi, está en manos de la persona. Y aunque admite que no es fácil, es posible crecer si uno logra no decepcionarse cuando le dicen que no y seguir intentando. “Las mujeres a veces tendemos a deprimirnos si no quedamos y bajamos las barreras. Y no tiene que ser así. Hay que seguir insistiendo porque las posibilidades siempre se van a dar, pero uno tiene que ser constante”, aconseja.

Ella misma lo vivió en primera persona cuando, en el año 2001, aplicó para un nuevo puesto y, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no obtuvo la posición: “Había quedado ternada y por algunos temas de las organizaciones no fui yo la persona. Estábamos en un momento de cambios dentro de la empresa y evidentemente para el negocio yo era muy útil, y no pude dejarlo. Eso me dolió, pero me hizo dar cuenta cuán importante y valiosa era como para tomar envión en la carrera y me sirvió para, en 2004, acceder a una posición que realmente me gustaba mucho más”, recuerda sobre esa desilusión que luego logró capitalizar.

El proceso para encontrar el aprendizaje estuvo en reconocer cuál había sido su error, entender el porqué, madurarlo, analizarlo y convencerse de que luego llegaría una segunda chance para la cual estaría mejor preparada. Advierte que las oportunidades no aparecen por arte de magia, sino que hay que salir a buscarlas y estar preparados: buscar consejo en los líderes, escucharlos y ver qué cosas puede tomar para su carrera. Como buena bancaria, cree en la planificación para proyectar su profesión: “Muchas veces me enojo porque veo que hay gente que quiere aplicar a un crecimiento y no planifica si realmente busca seguir en esa carrera. Uno tiene que saber qué es lo que le gusta, en dónde le gustaría estar e ir tras ese objetivo. Y, por supuesto, ser flexible y ser abierto”.

E Eugenia Iglesias