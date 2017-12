Cuánto cuesta una cerveza en las principales ciudades del mundo

Disfrutar de una cerveza con amigos tiene un costo muy diferente en las principales ciudades del mundo. Analistas de Deutsche Bank recolectaron información de cuánto cuesta medio litro de cerveza en bares de distintas ciudades del mundo en 2017 y elaboraron un ranking que incluye los precios de más de 40 ciudades de todos los continentes.

La cerveza más barata del mundo está en Praga y República Checa a sólo US$ 1,30. Le siguen Johannesburgo a US$ 1,70 y Lisboa a US$ 2. Las ciudades más caras son Oslo, donde cuesta US$ 9.90 y Singapur US$ 9.00. Las ciudades latinoamericanas que aparecen en el ranking son México –en el quinto lugar y a US$ 2,70- San Pablo y Río de Janeiro con precios de US$ 3,80 y US$ 3,90 respectivamente.

