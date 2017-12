Cuánto cobran las figuras de Hollywood por un autógrafo

La cultura pop es una de las principales usinas de negocio dentro de la industria del entretenimiento. Los fanáticos consumen cualquier producto relacionado con sus personajes y uno de los principales puntos de reunión son las masivas convenciones que tienen lugar en varias ciudades del mundo. Estos eventos definen su importancia dependiendo de las figuras estelares que se hacen presentes para compartir unos segundos con algunos fans, que suele incluir un autógrafo y a veces una foto, pero nada de esto es gratis.

La Argentina Comic-Con que se desarrollará entre el 8 y el 10 de diciembre en el Centro Costa Salguero contará con Tom Felton, actor británico reconocido por interpretar a Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, y Jason David Frank, famoso por encargar al Power Rangers verde en la serie original. Los pases especiales para tener la oportunidad de conocerlos en persona y conseguir una foto firmada costarán entre $ 500 y $ 1600. En tanto, durante la edición de mayo la estrella del evento fue Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, y los tickets VIP para encontrarse con ella oscilaban entre $ 600 y $ 800.

En las grandes convenciones que se realizan en Estados Unidos, cada autógrafo tiene su costo. Según Hollywood Reporter, las figuras pueden embolsar entre US$ 50.000 y US$ 100.000 solo por dejar su firma en fotos oficiales, a esta cifra se le suma su fee por asistir al evento que puede ir desde los US$ 5000 hasta los US$ 10.000. El sitio Screen Rush realizó un relevamiento sobre cuánto cobró cada una de las figuras de Hollywood e identificó a los autógrafos más caros y los más económicos.

Sylvester Stallone encabeza la lista con un valor de US$ 395 por firma, con un plus de US$ 30 si en lugar de una foto el fanático prefería recibir un par de guantes de boxeo autografiados. Un escalón debajo se encuentra Mark Hamill, el mismísimo Luke Skywalker de la franquicia Star Wars cobró US$ 295 cada rubrica durante la última New York Comic-Con. El último lugar del podio lo comparten Felicity Jones, protagonista del spin-off Rogue One: A Star Wars Story, y Sigourney Weaver, reconocida por sus trabajos en la saga Alien y Los Cazafantasmas, que vendieron sus autógrafos a US$ 200 cada uno.

Esta es la lista completa:

Sylvester Stalone (Rocky, Rambo) US$ 395 Mark Hamill (franquicia Star Wars) US$ 295 Felicity Jones (franquicia Star Wars) y Sigourney Weaver (Alien, Los Cazafantasmas) US$ 200 Gal Gadot (Mujer Maravilla), Henry Cavill (Superman) y Tom Holland (Spider-Man) US$ 175 Hayden Christensen (franquicia Star Wars) US$ 130 Stan Lee (Marvel) US$ 130 Matt Smith (Doctor Who) US$ 100 William Shatner (franquicia Star Trek) y Jason Momoa (Liga de la Justicia, Game of Thrones) US$ 80 Anthony Daniels (franquicia Star Wars) US$ 75 Hayley Atwell (Agente Carter) US$ 65 Charlie Cox (Daredevil), Jon Bernthal (Daredevil, The Punisher), Ezra Miller (Liga de la Justicia), Anthony Mackie (Capitán América, Avengers) y Michael Rooker (Los Guardianes de la Galaxia, The Walking Dead) US$ 60 Ray Fisher (Liga de la Justicia) US$ 50