Conocé la marca de lujo que hace bolsos y carteras con mangueras de bombero

Si bien se escucha mucho hablar de sustentabilidad, no se suele identificar a los productos sustentables con el lujo. Sin embargo ese no es el caso de Elvis & Kresse, compañía inglesa fundada por Kresse Wesling y James Henrit, que realiza carteras y bolsos a partir mangueras de bomberos que quedaron inutilizables y cuyo productos cuestan entre 145 y 350 euros.

Todo comenzó en 2005 cuando Kresse Wesling participó en Londres de ISO 14001, una conferencia sobre estándares ambientales. Allí conoció a los bomberos de la brigada de Londres que habían asistido buscando una solución alternativa para la disposición final las mangueras que quedaban inutilizables y que inevitablemente terminaban en la basura. “Me mostraron una manguera y me encantó: me pareció un material atractivo, fuerte y duradero. Pensé que tenía que haber un uso para ellas”, relató Wesling a Financial Times. Oriunda de Cánada, Wesling siempre había tenido interés en todo lo relacionado a residuos y reciclaje, por eso no dudó en cargar la manguera de 22 metros y la llevó a la casa que compartía con su pareja, James Henrit. “Cuando le pregunté a James que podíamos hacer con esta manguera se empezó a reír, no lo podía creer”, recuerda.

Los primeros intentos de producto no fueron exitosos. Hasta que casi de casualidad, a Henrit se le rompió su cinturón y se le ocurrió reemplazarlo con uno hecho de manguera. Ese fue su primer producto y con él lanzaron en 2007 su propia marca, Elvis & Kresse (Elvis era el sobrenombre de Henri en la universidad). “Teníamos un gran material y una buena historia, porque todos respetan a los bomberos y estábamos reciclando producto que luego de 25 años de servicio, era descartado. Pero para ser viables comercialmente teníamos que expandirnos hacia otros productos”, relata Wesling.

Comenzaron a averiguar y descubrieron que bolsos y carteras eran productos que se vendían bien, pero ninguna fábrica quería hacer bolsos y carteras a partir de mangueras. Entonces decidieron armar un prototipo, pero no fue hasta un año después que lograron impresionar a una fábrica en Rumania que produjo el prototipo de una Tote bag. Henrit abandonó su trabajo y produjo 4 estilos de bolsos. El siguiente paso fue mandar a hacer 800 bolsos que fueron lanzados al mercado en 2008, justo el año de la crisis económica.

El primer año fueron a pérdida, pero viviendo de ahorros, de los ingresos generados por los cinturones y gracias a los pocos costos de producción ya que las mangueras eran gratis, lograron mantenerse a flote. La pareja decidió donar el 50% de las ganancias a los bomberos londinenses, lo que probó ser un gesto no solo solidario sino también estratégico a nivel negocio que ayudó a aumentar las ventas. Desde entonces, el modelo de negocios evolucionó con distribuidores internacionales acercándose compañía y con importantes ingresos gracias a la compra online. La variedad de productos se diversificó y hoy ofrecen carteras y bolsos para hombres y mujeres y accesorios

A la fecha, ya procesaron más de 150 toneladas de mangueras que de otra manera irían a la basura. Su plan a futuro es convertir a la compañía en un gigante global con fábricas en todos los continentes. “Queremos reciclar todas las mangueras contra incendios del mundo. Soñamos con un mundo en donde todo se pueda reciclar”, explican. Además, fueron sumando nuevos materiales de descarte para hacer productos como seda de paracaídas, cuero, sacos de café, cajas de zapatos, bolsas de té y más. Están certificados como empresa B y son reconocidos por numerosos organismos internacionales. “El futuro del lujo es sustentable, ético, transparente y generoso, hacia eso apuntamos”, concluyen.