YPF emitirá bonos por hasta US$ 1500 millones para refinanciar su deuda

La empresa estatal YPF anunció que saldrá a los mercados de capitales nacional e internacional para colocar dos bonos por hasta US$ 1500 millones con el objetivo de refinanciar su deuda. La petrolera controlada por el Estado argentino oficializó la nueva emisión con un aviso a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que expresa que necesita fondos para refinanciar los vencimientos de 2018, informó la agencia NA.



La compañía que preside Miguel Ángel Gutiérrez buscará así recomprar Obligaciones Negociables por US$ 861,56 millones que vencen en 2018. Dichos títulos habían sido emitidos a una tasa del 8,875% y ahora la firma quiere colocar bonos con una tasa de interés más baja.



La estrategia contempla la ampliación del paquete de Obligaciones Negociables Clase VIII -a una tasa fija y con fecha de expiración en julio de 2027- por unos US$ 500 millones, extensible hasta un máximo de 750 millones de la misma moneda. Y también la emisión de una nueva oferta pública de ON Clase LIV a 30 años, también para buscar US$ 500 millones, ampliable hasta un monto tope de 750 millones de dólares.



La administración de Gutiérrez intentará, de esta manera, mejorar el perfil de la deuda de la compañía, que se estará reestructurando para encarar proyectos por varios miles de millones de dólares en el megayacimiento no convencional de Vaca Muerta.

Según los últimos datos de balance publicados, la petrolera YPF registró una ganancia de $ 3.050 millones en el tercer trimestre del año, frente a una pérdida de $ 36.200 millones en el mismo período de 2016. Al presentar los resultados del tercer trimestre, la firma señaló que los ingresos ordinarios alcanzaron los $ 66.034 millones (18,2% de suba), motivado principalmente por mejores precios y mayores volúmenes de venta en los principales productos que comercializa.