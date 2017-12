Para Wall Street, las fusiones y compras de grandes empresas aumentarán en 2018

Durante 2017 se vivieron grandes movimientos en el mercado de fusiones y adquisiciones de compañías (M&A, según sus siglas en inglés). La compra de la aseguradora Aetna por parte de la cadena de farmacias CVS Health a cambio de US$ 69.000 millones de dólares se convirtió en la transacción más importante en lo que va del año. Otra de las compras más llamativas fue la de la cadena de supermercados Whole Foods que fue adquirida por Amazon en una cifra cercana a los US$ 13.700 millones. Todavía quedan unas semanas para que se termine el año, pero los especialistas ya aseguran que 2018 verá muchas más de estas grandes fusiones entre empresas.

Según Business Insider, las principales firmas de Wall Street auguran un año mucho más movido en lo que tiene que ver con M&A en los Estados Unidos. Los principales factores que impulsarían este crecimiento serían la certidumbre tras la divulgación del proyecto de reforma impositiva del Gobierno y un aumento en los niveles de efectivo que derivaría en más inversiones.

Para Goldman Sachs, el dinero destinado a fusiones y adquisiciones aumentará durante 2018 un 6 por ciento llegando a una cifra total de US$ 355.000 millones. Desde la entidad le afirmaron al medio que esto causará que suba la cotización de las acciones de las empresas que tengan más posibilidades de ser compradas. “En 2018, una confianza robusta y una mayor certidumbre con respecto a las políticas debería incrementar el incentivo fundamental por las adquisiciones corporativas”, señaló David Kostin, jefe de Equity Strategy, en una comunicado para los clientes.

Wells Fargo pronostica que el alza de este sector será un poco menor, más cercano al 5,5 por ciento. Sin embargo, la compañía comparte la visión de que la presentación del plan impositivo elaborado por el Partido Republicano creará un mejor panorama para M&A. Además, a esto se le suma, según la entidad, una oleada de demanda reprimida.

Por último, el optimismo de Robert W. Baird con respecto a este segmento para 2018 está relacionado con su expectativa sobre el private equity. La compañía observa que esta actividad financiera aumentó un 30 por ciento entre el 2011 y el 2017, lo cual resulta significativo ya que este tipo de firmas financian empresas que suelen estar más involucradas en fusiones y adquisiciones. Además, Baird destaca que China tendrá una gran participación como comprador en ciertos sectores como educación, turismo y consumo.