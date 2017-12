Aguinaldo: en qué invertirlo según el perfil y el nivel de riesgo deseado

Como cada año, la llegada del mes de diciembre trae consigo una buena noticia en términos de finanzas personales. Es que el cobro del medio aguinaldo puede suponer no sólo un bálsamo con el que hacer frente a gastos relacionados a las fiestas de fin de año o las vacaciones, sino también una oportunidad para la inversión.

“El aguinaldo es un ingreso que, por lo general, uno no contempla. Por lo tanto, representa una buena oportunidad para destinarlo al ahorro, preferentemente a través de una cartera de inversión”, dice Nery Persichini, economista jefe de MB Inversiones. Para definir cómo hacerlo y hacia qué instrumentos destinar ese dinero, coinciden los analistas del mercado financiero, lo primero que debe hacerse es determinar qué tipo de inversión es conveniente en función del nivel de riesgo.

FCI y Lebac: bajo riesgo para inversores pequeños y conservadores

“Tradicionalmente, las carteras pequeñas están asociadas a inversores conservadores que buscan un bajo nivel de riesgo”, explica Alejandro Bianchi, gerente de Inversiones de Invertir Online. Para ellos, es decir, para inversores poco experimentados o que no disponen de mucho capital, Bianchi recomienda apostar a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), que permitan diversificar la inversión y que, a diferencia de lo que ocurre con las Lebac, no obligan al ahorrista a renovarlo cada 30 días. “En Invertir Online tenemos un fondo llamado FCI Pesos Plus, que está compuesto por 71% en Lebac y 29% de Bonos en pesos ajustados por CER”, ejemplifica. En caso de preferir apostar a las Lebac y disponer del dinero para hacerlo, Bianchi recuerda que “rindieron 28,75% anual a un plazo de 30 días” en su última licitación y tienen muy bajo riesgo, por lo continúan representan un instrumento muy atractivo para el inversor.

El gerente de Retail de Balanz Capital, Maximiliano Gilardoni, también recomienda las Lebac, pero destaca los FCI para aquellos inversores que recién se acercan al mercado financiero. “La ventaja es que uno puede disponer de su dinero de un día para el otro, algo que no sucede con un plazo fijo o una Lebac”. “El fondo te da liquidez y la posibilidad de promediar todos los plazos de las Lebac, entonces tenés la mejor tasa del mercado”, analiza. “En Balanz tenemos un Fondo que se llama Balanz Ahorro, que está posicionado un 80% en Lebac y el otro 20% en Badlar, la tasa de plazos fijos”, destaca.

En sintonía con estas visiones, Persichini expone que “tal vez el ingreso por el medio aguinaldo no alcanza para una Lebac, pero sí se puede invertir en un fondo que invierta en Lebac, que hoy rinden en torno al 29% anual y continúan representando una muy buena oportunidad”. “Es un instrumento a seguir viendo de cerca, más que nada pensando que, con la presión que tienen los precios y lo difícil que es bajar la inflación, es probable que el Banco Central siga siendo agresivo con las tasas”, advierte.

¿Inversores moderados que buscan bajo riesgo? Instrumentos en dólares

Para aquellas personas que cuentan con más experiencia en el mercado financiero y tienen un perfil moderado, los analistas recomiendan apostar a instrumentos en dólares. “Para ellos, elegiría un Fondo de Renta Mixta que tenga acciones y bonos. Colocaría entre un 10% y un 15% en acciones y el resto lo diversificaría en bonos en dólares, como pueden ser los bonos soberanos AO20 o el AY24, y un porcentaje importante el Lebac, aprovechando la tasa alta que hoy tenemos”, sugiere Gilardoni.

Persichini, por su parte, también destaca para ellos las inversiones en dólares. Sin embargo, aclara: “No recomiendo el dólar billete por más que está barato. Hay instrumentos un poco más sofisticados que te permiten invertir en dólares y al mismo tiempo obtener una pequeña tasa de interés, como pueden ser las Letes (Letras del Tesoro en dólares)”. Mientras que Bianchi, a su turno, agrega que “para inversores que buscan una cartera un poco más moderada, que quieren incluir más instrumentos, los bonos en dólares de mitad de la curva, como los Discount son recomendables”.

Para inversores agresivos, la cartera pide acciones

“Para un perfil agresivo, en Invertir Online tenemos un FCI llamado Convexity Acciones, que sigue al Merval”, recomienda Alejandro Bianchi. “Entre las industrias y sectores, nos gusta el petrolero, por ejemplo, la acción de Petrobras (APBR) y Tenaris. En cuanto a los papeles locales, seguimos viendo algunos del sector bancario, como el Banco Francés, o las acciones de infraestructura, que están pasando un muy buen momento”, agrega.

Para este perfil, Persichini también propone apostar a las acciones, e incluso sugiere las opciones: “Si hablamos de un perfil un poco más agresivo, de un inversor que incluso tiene cierta experiencia en la bolsa, podría optar por un FCI de renta variable o elegir invertir en una acción. Pero en un contexto en el que el inversor ya cuenta con una cartera más diversificada, podría incorporar algún instrumento un poco más exótico como puede son las opciones. Eso requiere mirar el mercado día a día, encontrar patrones de trading y, en vez de jugar una ficha a una acción en particular, puede invertir una fracción en una opción sobre esa acción y si esta sube invertir en un call con opción de compra con vencimiento a febrero. Esta alternativa ya es de mucho más riesgo de pérdida de capital, pero que tiene un retorno mucho mayor al hecho de invertir solamente en acciones.

Por último, Gilardoni apunta que para este tipo de inversores “me situaría en un porcentaje entre 50% y 60% en acciones, como por ejemplo las de Cablevisión, Pampa Energía, YPF o IRSA”. “El 40% o 50% restante lo diversificaría en Bonos en pesos que ajusten por inflación, Lebac y Bonos en dólares como el AO20 o el AY24”.

T Tomás Carrió