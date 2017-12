Rusia 2018: Los rivales de Argentina, valuados en casi US$ 600 millones

El sorteo de la fase de grupos de la próxima Copa Mundial de Fútbol dispuso que la Argentina enfrente a los seleccionados de Croacia, Islandia y Nigeria. De acuerdo al sitio alemán Transfermarkt, los planteles de los tres conjuntos nacionales que enfrentarán a la Argentina en el Grupo D de Rusia 2018 alcanzan una valuación de US$ 594,11 millones.

El plantel de la selección albiceleste es el de mayor tasación del Grupo D, con un valor de US$ 628 millones. Dicha cifra ubica a la Argentina como la 5ª más valiosa del certamen. El segundo plantel con mayor tasación en el grupo es el de Croacia, con un valor que alcanzó los US$ 350,91 millones, convirtiéndose así en la octava selección más costosa de las 32 que participarán de Rusia 2018.

El plantel de Nigeria, tasado en US$ 107,20 millones, es el tercero más valioso del grupo y vigésimo primero entre los seleccionados que jugarán la Copa del Mundo. Mientras que la selección de Islandia, 23ª en cuanto a la valuación estimada por Transfermarkt, alcanzó una tasación de US$ 73 millones y es la de menor valor en la zona D.

El plantel más valioso del torneo es el de Brasil, que alcanzó una tasación de US$ 797 millones, mientras que el seleccionado panameño es el de menor cotización: US$ 6,2 millones. Por su parte, la tasación de los jugadores de las 32 selecciones nacionales que disputarán el Mundial de Rusia supera los US$ 8 mil millones.