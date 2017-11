Estudió a los millonarios e identificó estos 7 hábitos para ser exitoso

¿Qué tienen en común todas las personas exitosas? ¿Qué características y hábitos los ayudaron a lograr sus objetivos? Con esta premisa, Tom Corley, -contador y planificador financiero- se dedicó a estudiar a personas millonarios durante 5 años. Su metodología consistió en encuestar 233 millonarios (177 personas que produjeron su propia riqueza y 56 personas que heredaron el dinero) y luego comparó las respuestas con encuestas realizadas a 128 personas con menor riqueza (menos de US$35,000 de ingresos anuales). Esa investigación lo llevó a escribir varios libros como Hábitos de ricos, Niños ricos y a crear el Rich Habits Institute.

“Hay un tipo de personalidad muy común entre los millonarios hechos a sí mismos. Yo lo llamo 'la perspectiva mental positiva´. La razón por la que esta característica es un prerequisito para ser exitoso es que tener una perspectiva mental positiva permite usar el 100% del cerebro”, explicó Corley a Business Insider. “Investigadores han descubierto que cuando tenés una perspectiva mental negativa, cerras un tercio de tu cerebro. Tu corteza prefrontal no opera óptimamente entonces dependes de tu cerebro reptiliano, tu sistema límbico y tu tronco cerebral, es decir las partes más antiguas de tu cerebro y eso no está bueno. Lo que pasa cuando tenés una perspectiva mental positiva es que alterna en automático ciertos rasgos de éxito que uno no sabía que poseía como la persistencia, la resiliencia, paciencia y enfoque”, explica Corley, quien identificó en su investigación 334 características y hábitos comunes en los millonarios entrevistados.

Estos son 7 hábitos comunes en los millonarios:

1. Leer: un 88% de la gente millonaria en la investigación de Corley dijo que dedicaba por lo menos media hora al día a formarse a través de la lectura. La mayoría no leía entretenimiento sino biografías, historia y libros de autoayuda. "Las biografías exponen los hábitos de pensamiento, desafíos y triunfos y fracasos de la persona”, explicó Corley, aunque aclaró que una buena novela también ayuda.

2. Ejercicio: hacer ejercicio regularmente aclara la cabeza e influye en la motivación según estudios. Según Corley, 76% de la gente millonaria dedican por lo menos 30 minutos al día a ejercicios aeróbicos como caminar, trotar y bicicleta.

3. Construir relaciones positivas. "Ser exitoso depende también de las personas con las que frecuentemente te asociás”, explica Corley. “'Los ricos siempre están buscando rodearse de personas optimistas con objetivos, entusiasta y que tiene una perspectiva mental positiva”, explica Corley y aclara que otra clave es evitar la exposición a personas tóxicas y negativas.

4. Tener objetivos. Según la investigación de Corley, un hábito que comparten los millonarios es la planificación y la pasión por perseguir sus propios objetivos. El 80% están “obsesionados con lograr objetivos” tantos diarios como a largo plazo.

5. Dormir bien y madrugar. Un 89% de los millonarios hechos a sí mismos duermen entre 7 y 8 horas por noche. "Dormir bien es fundamental para el éxito ya que tiene efecto en el funcionamiento de la memoria y el pensamiento creativo”, explica Corley, quien además revela que el 50% de los millonarios entrevistados se levanta por lo menos 3 horas antes de que trabajo comience. “Es una estrategia para lidiar con imponderables que puedan surgir durante el día como una reunión demasiado larga, el tráfico, o tener que buscar a un hijo en el colegio porque está enfermo”, explica Corley y agrega: “Levantarse a las 5 de la mañana para cumplir las 3 tareas más importantes del día te permite sentirte en control de tu vida”.

6. Desarrollar múltiples ingresos. “El 65% tiene por lo menos 3 fuentes de ingresos que crearon antes de su primer millón”, explica Corley. Tener otro negocio o ingresos a partir de inversiones o rentas son algunas de las fuentes más comunes. "Diversificar ingresos permite sobrellevar los altibajos económicos", agrega.

7. Evitar perder tiempo. El dinero es solo uno de los recursos importantes de las personas millonarias, el otro es el tiempo. "Cuando no invertimos nuestro tiempo en algo productivo es tiempo perdido para siempre”, explica. Eso implica también, explica Corley, dedicar tiempo a pensar. “Los millonarios suelen pensar en soledad, a la mañana y por lo menos 15 minutos todos los días se dedican a pensar acerca de diversos temas, ya sea su carrera, su negocios, cómo pueden ayudar a otros, etc.”