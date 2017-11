Buscan sacar el nombre de Donald Trump de su primer hotel internacional

Los nuevos propietarios del Trump International Hotel, situado en la Ciudad de Panamá, buscan quitar el nombre del presidente estadounidense del edificio y remover a su compañía de la administración. Según la agencia Associated Press, el grupo Ithaca Capital Partners, que terminó de adquirir el hotel en agosto último, busca terminar el vínculo entre el magnate y la propiedad tras denuncias de presunta mala administración.

Una reciente investigación realizada por la agencia Reuters, en colaboración con la cadena de televisión estadounidense NBC News, reveló que Alexandre Ventura Nogueira, quien realizó entre un tercio y la mitad de las preventas de apartamentos del Trump Ocean Club (como se conoce al proyecto) habría hecho negocios con un blanqueador de capitales de Colombia y dos criminales de la antigua Unión Soviética.

Nogueira relató a Reuters y NBC que participó en reuniones de negocios con la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, cuando comenzó el proyecto, y que ella apoyó su recomendación de vender los apartamentos por un precio más alto.

Si bien Trump Organization dijo no recordar a Nogueira, los nuevos dueños del hotel de 70 pisos buscan remover del consejo a los directores de la compañía del magnate. El complejo, que se convirtió en el primero de Donald Trump fuera de los Estados Unidos cuando terminó de construirse en 2011, incluía departamentos residenciales y un casino frente al mar por los que Trump ganó entre US$ 30 millones y US$ 50 millones, informó Associated Press.