Invirtió US$ 50.000 en un food truck y se fundió por llegar muy temprano al negocio

Alejo Pérez Zarlenga tenía 23 años y trabajaba como productor en una radio. Había estudiado comunicación, pero por esa época entendió que el crecimiento en su profesión estaba muy acotado. Había viajado mucho a los Estados Unidos, donde había visto el fenómeno de los food trucks cuando todavía en la Argentina nadie conocía el concepto y pensó en traer esa idea.



Junto con un amigo fundaron Hollywood Dogs en 2012 y, tras un año de preparación, salieron a la calle. Consiguieron un inversor estadounidense –un tío de su socio– que aportó US$ 50.000 y se enfocaron en vender panchos gourmet. Pero nunca vieron el retorno. “Nuestras expectativas eran altísimas, habíamos hecho una sociedad anónima antes de vender un pancho. Teníamos tarjetas corporativas en los bancos. Un delirio”, recuerda Pérez Zarlenga.



Comenzaron vendiendo a las salidas de los boliches de Costa Salguero, pero todavía el público no entendía de qué se trataba su propuesta. Les costaba mucho conseguir puntos de venta y de a poco el negocio se volvió deficitario. Entre las desventuras que les ocurrieron, habían confiado en un tal “la Hormiga” que manejaba los carros de comida que se ubican a las salidas de los boliches y les prometió tres lugares para ocupar en el concierto de Pearl Jam. Apostaron a fabricar dos carros más, pero una semana antes del recital el hombre desapareció y, con él, las esperanzas del dúo.



Sin embargo, los emprendedores contaban con otro capital: los medios les daban lugar en sus páginas. “Todos pensaban que nos iba bien, pero no era así”, reconoce Pérez Zarlenga. Eso llamó la atención del grupo Pereira Aragón, que se ofreció a comprarlos. Antes de la reunión que iba a cerrar el trato, los socios acordaron pedir US$ 50.000 y un porcentaje de la empresa. Pero durante la charla, y sin consultarlo, el tío-inversor se adelantó y pidió US$ 200.000. Allí terminaron de enterrar el proyecto.



Las lecciones para el joven empresario fueron varias. La primera, llegar muy temprano a un negocio puede ser tan malo como llegar muy tarde. “Pavimentarles la ruta a los que vienen más atrás es carísimo. Si no tienen plata, no lo intenten”, recomienda. Segundo, hay que tratar de conseguir socios complementarios. “Nosotros éramos muy buenos vendedores los dos, pero desde la logística y la operativa éramos dos quesos”, agrega. Y, por último, no arriesgarse a invertir si no hay un contrato firmado.



Sin embargo, la historia tiene un final feliz. Pasado un tiempo, Pérez Zarlenga se juntó con otros empresarios del rubro que querían poner una hamburguesería gourmet y lo querían a él al frente. Hoy lidera Williamsburg, que fue distinguida con el premio a la mejor hamburguesería de la Ciudad este año y factura más de $ 4 millones al mes. “En lo personal, rescato que ahora valoro mucho lo que va pasando. Antes me flagelaba por lo que salía mal y daba por sentado lo que estaba bien. Hoy lo veo al revés. Disfruto lo que está bien”, concluye.

La versión original de este artículo fue publicada la edición 285 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.



E Eugenia Iglesias & Lucila Lopardo