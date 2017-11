Un fondo de capital privado invierte US$ 40 millones en la empresa de Victoria Beckham

Aunque ambos ya se encuentran un poco más alejados de las actividades que los llevaron a la fama, la familia Beckham continúa activa en el mundo de los negocios. La marca de moda de Victoria, la ex Spice Girls, acaba de recibir una inyección de casi US$ 40 millones por parte del fondo de capital privado Neo Investment Partners, según informa The New York Times. Este fondeo representa una bocanada de aire fresco para la compañía que en 2015 reportó pérdidas por más de US$ 5 millones.



La empresa fue fundada en 2008 como un emprendimiento en conjunto de Victoria y David Beckham con Simon Fuller, ex manager del quinteto pop británico. Aunque el foco estuvo puesto en la indumentaria, poco a poco el negocio fue creciendo y diversificándose hasta vender calzado y anteojos. La marca actualmente cuenta con boutiques en Londres y Hong Kong y a principios de noviembre anunció una alianza con Reebok.



“A medida que mi empresa ingresa en su segunda década de operaciones, esta inversión y alianza marcan un nuevo capítulo increíblemente emocionante”, expresó la emprendedora, según el medio neoyorquino. A su vez, la cantante aseguró que destinará este capital principalmente a expandir las operaciones de la empresa, tanto online como offline, entrar en nuevas categorías de productos y mudar su sede a una más grande en el oeste de Londres.



Neo Investment Partners, que nació en 2008 en la capital británica, está liderado por David Belhassen, ex banquero de Goldman Sachs. Sus principales inversiones están puestas en las compañías europeas que integran el segmento de lujo como Ami Paris y Valextra. Con esta inyección de capital, Beckham Brand Holdings, la empresa que maneja la marca Victoria Beckham, podría aumentar su valor de mercado a US$ 133 millones.