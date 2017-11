Cómo es el nuevo concepto de hotel millennial que llegará a la Argentina en 2018

“Selina hoy es un ecosistema de espacios tanto físicos como virtuales donde queremos lograr que la gente viva, trabaje y disfrute todo en un mismo lugar”, explica Emilio Uribe, head of New Markets de Selina, un emprendimiento hotelero surgido en Panamá que apuesta a cambiar el concepto de alojamiento y adaptarlo a las nuevas generaciones. Con 16 hoteles distribuidos en 5 países, en 2018 Selina desembarcará en la Argentina con una inversión de US$ 10 millones y operaciones en Bariloche, Buenos Aires y Córdoba.

“La idea surgió para llenar un vacío que había entre los grandes hoteles, que hoy se perciben como muy acartonadas, y los hostels, que nunca sabés que bien qué te vas a encontrar. Queríamos ofrecer espacios con los mejores estándares de calidad y con el espíritu joven y relajado que la gente hoy está buscando”, explicó Uribe, quien de paso por Buenos Aires proveniente desde Colombia charló con Apertura acerca del plan de expansión de la cadena internacional que se encuentra abriendo operaciones en América latina, Norteamérica y Europa.

Surgida en 2015, el acelerado crecimiento de Selina se debe a su forma de operar en cada lugar: remodelando, adaptando y redecorarando un espacio existente, lo que implica ahorrar hasta dos años y medio la puesta en operación de las unidades, frente a las cadenas de hoteles. “En el mundo entero y en especial en América latina hay hoteles familiares que por un cambio en la generación ya no hay un interés de los hijos de manejarlo y están en decadencia. Estos hoteles generalmente están bien ubicados, entonces buscamos este tipo de locaciones, las alquilamos en periodos de 20, 30 años y con todo lo que hay dentro. Lo que no usamos lo donamos y tenemos un equipo creativo que es la columna vertebral de Selina que convoca a artistas locales y en un periodo muy corto utilizando el 80, 90% de los materiales que hay adentro hacemos upciclying y recycling, quiere decir que intervenimos los muebles y buscamos cosas para rescatar”, explica Uribe.

Desembarco en Argentina

“Empezamos en Centroamérica, nos movimos hacia América latina y ahora la Argentina nos da la posibilidad de tener algo que no tuvimos hasta ahora: una locación tanto en verano como invierno. No lo podés hacer en Colombia, ni México ni Costa Rica ni Panamá. Nos parece fascinante por esa parte del invierno porque sería nuestra primera locación. Entonces primero por lo geográfico, que lo diferencia a otros países en la región y sin duda porque vemos un país con un potencial de crecimiento, vemos cambios gigantes y creemos enormemente en el país”, expresó Uribe.

Bariloche, Córdoba y Buenos Aires son las locaciones elegidas para empezar, y la compañía ya cuenta con un equipo buscando inmueble. “La cabeza de real state para Brasil, la Argentina y Perú está ubicada en la Argentina y eso nos da una ventaja para buscar locaciones más rápido. En orden de prioridad los tres son importantes, dependerá de las oportunidades de inmueble que surjan el orden en que abrirán. Nos ha pasado en otros países, que una vez que tenemos dos o tres funcionando eso nos permite abrir operaciones más pequeñas en sitios más remotos, así que no nos vamos a limitar a solo a estas ciudades. Antes del cierre del primer trimestre de 2018 queremos tener la primera operación funcionando y planeamos empezar con una inversión de US$ 10 millones”, adelantó.

Un nuevo concepto

Fundada por Rafael Museri (CEO) y Daniel Rudasevski, oriundos de Israel y radicados en Panamá, ambos llegaron a Latinoamérica con la visión de construir un modelo de negocio que combina la hospitalidad y los bienes raíces, con un enfoque social y cultural. Su modelo de negocios convocó a inversionistas como Adam Neumann –fundador de WeWork-, Michael Gross –exCEO de Morgan Hotels- y Shaul Shani, multimillonario e inversor israelí.

“La actual generación de jóvenes gastan 36% más en viajes anualmente que cualquier otra generación, es tres veces más probable que viaje internacionalmente y, cuando viajan, lo hacen por períodos más largos que sus antecesores. Además, se estima que el 60% de la población activa en 2025 trabajará freelance, y un porcentaje de estos decidirá cerrar sus casas y apartamentos para volverse nómadas digitales”, explica Uribe. Es por eso que Selina ofrece desde habitaciones estilo hotel boutique de entre US$ 300 y US$ 200 la noche hasta habitaciones con más de una cama similar a un hostel de entre US$ 10 y US$ 30.

“En cada Selina hay un coworking no solo para el huésped sino para la gente de la comunidad. Nos enfocamos mucho también en el bienestar: hay clases de surf, español, inglés, origami y yoga que están abiertos para la gente de las locaciones donde está Selina”, relató Uribe. Otro detalle es que las habitaciones no tienen televisor para motivar a los huéspedes a interactuar en los espacios comunes. "Cada Selina es diferente y se presta para diferentes nichos de huéspedes, además de tomar la idiosincrasia del lugar en el que está e interactuar constantemente con esa comunidad. Pero no somos un hotel exclusivamente para jóvenes, sino que también son ideales para familias, viajeros de negocio, escapes románticos y aventureros de todas las edades", concluyó Uribe.

G Guadalupe Sánchez Granel