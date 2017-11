La “revolución de la alimentación”: la estrategia de Danone para crecer en el segmento saludable

“Estamos en peligro, en una especie de game over en cuanto a hábitos dietarios”. La declaración con aroma a sentencia pertenece a Nicolas Gausseres, director Global de Nutrición de Danone, que asegura que la compañía francesa está buscando sentar los cimientos de una “revolución de la alimentación” que cambie esta situación negativa. El ejecutivo estuvo de visita en la Argentina para participar del Congreso Internacional de Nutrición y extendió su visita en el país para comunicarle su visión al equipo local.

Según Gausseres, la falta de estudios sobre los hábitos de consumo de comida y bebida de la población mundial son uno de los principales inconvenientes para enfrentar esta problemática. “En muchos casos directamente no existen los datos y por eso estamos trabajando con el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI) para desarrollarlos”, señaló a Apertura.

Con el objetivo puesto en generar un portfolio de productos más saludable, Danone adquirió la compañía estadounidense de alimentos orgánicos WhiteWave a mitad de este año. Asimismo, el ejecutivo confirmó que la canasta de marcas pasó a estar compuesta en un 88 por ciento por productos más amigables con la salud en los últimos años. “Esto no fue un accidente, fue una decisión estratégica”, expresó. En 2016, la compañía con sede en París facturó 1000 millones de euros en suelo argentino.

En diálogo con Apertura, Gausseres se refirió a los pasos que la compañía tomará para llevar adelante la “revolución de la alimentación”, dónde se ubica la Argentina en este plan y cómo ve a la competencia en este mercado.

¿Cuál es su visión de la Argentina como mercado de alimentos? ¿Qué oportunidades y desafíos hay?

La Argentina es el lugar perfecto para llevar a cabo la revolución de los alimentos en la que Danone está inmersa, el contexto argentino no es muy diferente del que vemos alrededor del mundo. Estamos en peligro, una especie de game over en cuanto a hábitos dietarios porque solo el 2 por ciento de la población come de manera saludable y este es el factor de riesgo principal de enfermedades no transmisibles como diabetes y obesidad. Tener una población con dietas desbalanceadas es realmente un problema.

¿Cuánto invierte Danone en esta revolución de la alimentación?

Todo lo que hacemos es para construir esta revolución. No vendemos más productos que no tengan un impacto positivo en la manera en la que las personas comen y beben. Hablamos de “alimentación” porque no se trata solo de nutrición si no que significa placer, compartir, no comemos pensando solamente en contar las calorías. Por eso queremos agregar esta huella de alimentación positiva y cambiar la postura de los que trabajan en esta compañía. Por eso, esta transformación queremos llevarla a cabo con nuestros productos y la revolución será una verdadera revolución cuando cada marca la haga propia.

¿Qué rol ocupa la Argentina en este plan?

El equipo argentino lo ha incorporado y se apropió de este concepto. Además, las diferentes unidades de negocio en el país realmente tomaron con mucha proactividad esta transformación y ya la están implementando. Mi objetivo es guiar y ser partners con la gente de la Argentina para movernos hacia adelante.

¿Cómo llevarán a cabo este proyecto?

Primero vamos a mejorar la composición nutricional de nuestros productos, desde los yogurts hasta las aguas. A nivel global solemos reformular los productos anualmente y en los últimos tres años reformulamos el 50 por ciento de nuestro portfolio. El foco principal está puesto en los niños: Danonino redujo a la mitad el azúcar agregado y Yogurísimo lo hizo en un 30 por ciento. El segundo paso es demostrar que nuestros productos están ayudando a cambiar los hábitos dietarios. Para eso realizamos un mapeo de consumo y descubrimos que en la Argentina no consumen suficiente agua. Por ejemplo, más de la mitad del agua que beben los niños proviene de bebidas que contienen azúcar. Una vez que tenemos esta información, evaluamos con modelos matemáticos cómo podemos contribuir. Por último, el tercer paso tiene que ver con involucrarnos en proyectos relacionados con la educación, especialmente a través de nuestra fundación.

¿El resto de la industria está en la misma senda con respecto a esta revolución?

Los cimientos de esta revolución tienen sus raíces en la misión de esta compañía, no conozco la misión de las demás, pero no creo que en todas sea la misma. El 88 por ciento de nuestros productos son saludables, si miras a los grandes players ninguno puede decir lo mismo sobre su portfolio. Ninguno puede asegurar que mientras más productos venden, más ayuda a mejorar los hábitos dietarios de la población.

En cuanto a innovación, ¿cuál va a ser el próximo producto que van a sumar a su portfolio en la Argentina?

Nuestra ambición es influir en los hábitos alimenticios y para esto Danone está cambiando el scope de sus productos. Con la adquisición de WhiteWave estamos entrando en el terreno de lo orgánico y esto va a abrir un nuevo juego para la empresa.

F Flavio Cannilla & Javier Ledesma