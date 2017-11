Elon Musk sobre los que venden en corto acciones de Tesla: “Son idiotas que quieren vernos morir”

En los últimos doce meses, el resultado negativo de Tesla aumentó 165 por ciento debido a la producción del Model 3, uno de sus autos estrella. Esto provocó que muchos inversores especularan con una posible caída de las acciones de la compañía y esto provocó el enojo de Elon Musk. En una entrevista realizada por la revista Rolling Stone, el CEO define a aquellos que venden en corto los títulos de su empresa como “idiotas que quieren vernos morir”.

Pasaron más de siete años desde que Tesla realizó su salto bursátil. En aquel momento lanzó al mercado más de 13 millones de acciones a US$ 17 cada una. Actualmente, el valor de sus papeles se intercambia a US$ 318. Aunque hoy la atención del ejecutivo australiano está puesta en sus múltiples proyectos, además de la reciente presentación de un nuevo auto deportivo que se comercializará a US$ 200.000, no deja de lado los vaivenes del mercado.

Durante la extensa charla que Musk tuvo con el periodista Neil Strauss, el fundador de la compañía se detuvo unos segundos para mostrarles las cifras de la Bolsa a sus hijos. “Miren esto: Tesla tiene la posición en corto más alta en todo el mercado bursátil. Una posición en corto de US$ 9000 millones”, les comentó a sus herederos, según recapitula la revista. “Están apostando a que la acción va a caer y están consiguiendo dinero para eso. Pero la acción subió, entonces perdieron una increíble cantidad de dinero”, explicó Griffin Musk, de 13 años.

Sobre aquellos que vendieron en corto los títulos de su compañía, el ejecutivo aseguró: “Son idiotas que quieren vernos morir. Están constantemente tratando de inventar falsos rumores y amplificando cualquier noticia negativa. Es un gran incentivo para mentir y atacar mi integridad. Es realmente horrible”.