Conocé la casa de empeño en la que los empresarios de Wall Street venden sus Rolex

Para entrar a The New York Loan Company, hay que hacerlo mediante reconocimiento de la huella digital. Es que ubicada en Diamond District, Manhattan, esta casa de empeño no es como cualquier otra, sino que es el lugar en donde venden sus objetos de valor empresarios de Wall Street y miembros de la elite neoyorquina. Solo en el hall de entrada, cuelgan pinturas de John Baldessari, por un valor de US$90.000.

Foto: Business Insider

Los clientes pueden vender allí sus objetos más valiosos y comprar otros con descuento u obtener préstamos a corto plazo usando sus ítems como colaterales. Según relata Business Insider se puede encontrar carteras Hermès Birkin a US$30.000, diamantes de dos quilates, anillos Super Bowl, premios Emmy y Golden Globe, vinos de alta gama y cuadros enmarcados de Andy Warhol. Un Rolex GMT II, cuyo precio original es US$9.200 en The New York Loan Company se consigue a $7,000, y un reloj de oro con diamantes que se vende en locales a US$23,000, se consigue a US$6,000.

Foto: Business Insider

Otros productos de alta gama que la compañía tiene como colaterales son guardados en una caja de seguridad en una ubicación sin revelar. Un diferencial de esta compañía es justamente su confidencialidad. “La discreción es uno de nuestros valores de nuestro negocios, sino nadie volvería”, explicaron.

Foto: Business Insider