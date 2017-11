Rusia 2018: Cinco de las diez economías más grandes no jugarán el Mundial

Las selecciones nacionales de las economías más grandes, y de seis de los 10 países con mayor PBI per cápita no dirán presente en la próxima Copa Mundial de Fútbol.

Los Estados Unidos, la República Popular China, la India, Italia y Canadá son 5 de las 10 mayores economías del mundo y sólo entre ellos acumulan más del 45% del PBI global. Luxemburgo, Macao, Noruega, Islandia y Catar figuran en el ranking de los diez territorios con mayor PBI per cápita. Ninguno de ellos, sin embargo, integra la lista de los 32 países que participarán de la próxima Copa Mundial de Fútbol, que se disputará en Rusia el año próximo.

Además de ser uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, suele creerse que la Copa Mundial de la FIFA es un gran negocio. Aunque esto no siempre es así. En una nota publicada por Apertura.com el pasado 31 de agosto, el economista y profesor de Management Deportivo de la Universidad de Michigan Stefan Szymanski, quien además es coautor del libro Soccernomics, había estimado que “la mayoría de las evidencias sugieren que los beneficios económicos para el país organizador son insignificantes” ya que el impacto económico para la nación anfitriona suele ser del 0,01% de su PBI.

A las dificultades que suelen tener los países organizadores para recuperar su inversión, Rusia deberá sumar la complicación de que la próxima Copa del Mundo no contará con la presencia de las selecciones nacionales de algunas de las mayores economías del mundo o con mayor PBI per cápita.

De acuerdo al Banco Mundial, en este 2017 los Estados Unidos vuelve a encabezar el ranking de las 10 mayores economías del mundo, con un PBI de US$ 18 billones, cifra que representa el 24,32% del PBI global. Lo sigue, con US$ 11 billones –14,84% del PBI mundial–, la República Popular China. En el listado figuran también la India, que ocupa el séptimo lugar con un PBI de US$ 2 billones; Italia, que se ubica octavo con un PBI de 1,8 billones; y Canadá, que cierra el ranking con un PBI de US$ 1,5 billones. Entre ellos, suman alrededor del 46,54% del PBI mundial.

Tampoco serán de la partida mundialista las selecciones nacionales de 6 de las 10 naciones o territorios con mayor PBI per cápita. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, este listado está compuesto –en orden de mayor a menor PBI per cápita– por Luxemburgo, Suiza, Macao, Noruega, Islandia, Irlanda, Catar, Estados Unidos, Dinamarca y Australia. De ellos, solo los combinados de Suiza, Islandia, Dinamarca y Australia dirán presente en Rusia 2018.

Si bien los Estados Unidos y China no serán de la partida, el pasado 12 de octubre FIFA.com informó que, culminada la primera etapa de venta de entradas, estas dos naciones se encontraban entre las 10 que más tickets solicitaron para asistir a los partidos. Si bien la FIFA reveló que dicha etapa concluyó con un total de 3.496.204 entradas pedidas, no brindó precisiones sobre el número de localidades efectivamente asignadas.