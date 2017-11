El negocio de ser playlister: cuánto pueden ganar los influencers de Spotify

Desde los floggers en las ya antiguas épocas de Fotolog hasta youtubers que comparten videos a diario, pasando por los tuiteros que reciben cientos de RT al instante, cada red social construyó a lo largo del tiempo a su propio grupo de influencers y Spotify no es la excepción. Los playlisters son aquellos usuarios que logran capitalizar el arte de crear listas en aquella plataforma y, según afirma UNO, pueden llegar a embolsar entre US$ 8000 y US$ 15.000 por trabajar con una marca o una discográfica.

“Es un negocio que tiene que explotar. Es muy personalizado y regularizarlo es difícil, pero es algo inevitable”, le aseguró Tommy Muñoz al medio digital. El DJ se convirtió en embajador de Sony Music en Spotify y su lista “Party 2017 by Tommy Muñoz” en Filtr Argentina acumula más de 40.000 seguidores.

Sin embargo, no todos los que logran hacer de esto un negocio vienen del palo de la música. Maxi Jayat armó la playlist “La previa Argentina”, ya que era el encargado oficial de musicalizar las juntadas con sus amigos. Su lista tenía alrededor de 150 seguidores, aunque su suerte cambió luego de hablarle a Tommy Muñoz de su lista y que el DJ comenzara a seguirla en la plataforma. “Empecé a subir de 100 o 150 seguidores por semana hasta llegar a los 13.000”, afirmó. Fue entonces cuando comenzaron a llegarle mensajes por chat de parte de representantes y artistas ofreciéndole dinero a cambio de sumar canciones a su playlist.

Así como Jayat, también Pedro Espinal y Facu Fica lograron convertirse en playlisters con “Cachengue 2017 (primavera/verano)” de 35.000 followers y “Cumbia 2017” con 80.000 seguidores, respectivamente. Mientras que Espinal señala que le ofrecieron entre US$ 10 y US$ 20 por agregar temas o hasta para comprarle la lista entera, Jayat reveló que en su caso los valores oscilaron entre US$ 5 y US$ 10 por sumar una canción durante un mes.

Además, algunos managers de bandas o cantantes suelen contactarse con los influencers de Spotify para hacerles escuchar un adelanto de algunas canciones antes de que salgan oficialmente. Aunque casi todos reconocen que la condición sine qua non para que un tema entre en sus playlist es que a ellos les guste.