Más de la mitad de la fortuna mundial, en manos del 1% de la población

Un estudio elaborado por el Banco Credit Suisse reveló que más de la mitad de la fortuna mundial está en manos del 1% más rico. De acuerdo al reporte, difundido por la agencia Télam, el segmento más rico del mundo pasó de concentrar el 42,5% de la riqueza global en 2008 al 50,1% en este 2017.

De acuerdo a la investigación, tras la crisis financiera global de 2008, el 1% de la población más acaudalada ha mantenido un aumento sostenido de su fortuna. “La tendencia a la baja se revirtió después de 2008 y el 1% más rico ha estado en un camino ascendente desde entonces, pasando el nivel de 2000 en 2013 y logrando nuevos picos cada año a partir de entonces”, dice el trabajo. Según consigna Télam, el patrimonio de ese segmento aumentó 6,4% (US$ 16,7 billones) entre 2016 y 2017, lo que representa la mayor tasa de crecimiento desde 2012.

El trabajo, titulado Credit Suisse Global Wealth Databook 2017, señala también que el 0,7% de la población –36 millones de personas– posee una riqueza mayor a US$ 1 millón, y que el patrimonio combinado de dicho segmento asciende a US$ 128,7 trillones. Esta cifra representa el 45,9% de la riqueza total.

El segundo segmento de la población más acaudalada está formado por quienes cuentan con un patrimonio que oscila entre los US$ 100.000 y US$ 1 millón. Conforman este grupo unas 391 millones de personas, es decir, el 7,9% de la población mundial. Entre ellos, acumulan US$ 111,4 trillones, casi el 40% de la riqueza global. El tercer segmento, formado por quienes tienen un patrimonio que va desde los US$ 10.000 a US$ 100.000, está compuesto por 1054 millones de personas, 21,3% de la población global. El patrimonio acumulado entre todos ellos asciende a US$ 32,5 trillones, 11,6% de la riqueza global.

Mientras que el 70,1% restante de la población global –3476 millones de personas–, tiene un patrimonio inferior a los US$ 10.000. Este segmento de la población concentra de manera conjunta US$ 7,6 trillones, sólo el 2,7% de la riqueza global.

El reporte de Credit Suisse revela también que América del Norte, Europa y China concentran alrededor del 75% de la riqueza global, tras registrar un crecimiento del 9,9%, 6,4% y 6,3% respectivamente en el último año. América latina, por su parte, representa menos del 3% de la riqueza global, a pesar de haber registrado un aumento interanual en torno al 3,9% en 2017.

La investigación indicó también que en la Argentina hay unas 30.000 personas que tienen una riqueza superior a US$ 1 millón. Esta cifra representa alrededor del 0,08 de las 36 millones de personas que tienen ese nivel patrimonial en el mundo. Sin embargo, el trabajo proyecta también que en la Argentina se dará el mayor crecimiento de personas que alcanzará un patrimonio superior a US$ 1 millón. Ese segmento ascendería a 68.000 hacia 2022, lo que representaría un incremento del 127%.