Los barrios más caros y más baratos para comprar hoy una propiedad

Motivados por un aumento en la actividad de la construcción y un alza en el otorgamiento de los créditos hipotecarios, la compra-venta de inmuebles exhibió cifras positivas durante septiembre. A nivel interanual creció un 42,9 por ciento la cantidad de actos firmados en el ámbito porteño con un monto medio de $ 2,3 millones, según el Colegio de Escribanos. A su vez, los precios crecieron un 15 por ciento entre octubre de 2017 y el mismo mes del año pasado, según se desprende del reporte elaborado por Properati y la consultora Oikos. Villa Soldati y José C. Paz son las zonas más baratas para mudarse.

El ranking de los barrios más costosos de la Ciudad de Buenos Aires no se modificó con respecto al mes pasado. Puerto Madero continúa en el primer lugar con un valor de US$ 5426 por metro cuadrado, seguido por Palermo cuyo precio por metro cuadrado es de US$ 3348. Núñez cierra el podio a US$ 3179. Del otro lado, las zonas más baratas en CABA son Villa Soldati a US$ 739 el metro cuadrado, Villa Lugano a US$ 1184 y Nueva Pompeya a US$ 1488.

En cambio, aquellos que buscan adquirir un inmueble en Provincia de Buenos Aires encontrarán que Vicente López –US$ 2934-, Almirante Brown –US$ 2674– y San Isidro –US$ 2645– son los más onerosos. En tanto, las zonas más económicas son José C. Paz –US$ 1012-, Hurlingham –US$ 1195– y Merlo –US$ 1252.

Con respecto al mes pasado, el precio promedio del metro cuadrado en CABA aumentó un 2 por ciento de US$ 2576 a US$ 2618. Mientras que en lo que va del año registra un incremento del 8 por ciento. Los departamentos son los principales protagonista –86 por ciento de las propiedades en ofertas-, especialmente los de dos ambientes. Estos últimos representan el 32 por ciento de los disponibles para venta y el 42 por ciento para operaciones de alquiler.