Satellogic y Microsoft se unen para procesar y democratizar datos satelitales

“Nuestra visión es mapear cada metro cuadrado de la tierra para que las compañías, los individuos y los gobiernos puedan tomar mejores decisiones sobre cosas que impactan al planeta”, repite con seguridad Emiliano Kargieman, emprendedor argentino y fundador y CEO de Satellogic, compañía que desde 2010 diseña y fabrica microsatélites de bajo costo que toman imágenes desde el espacio. Buscando dar un salto exponencial en su estrategia de expansión es que Satellogic se sube a la nube de Microsoft para procesar y analizar toda la información tomada por sus satélites.

“Tenemos un diseño de satélites que permite que los fabriquemos 1000 veces más baratos que los tradicionales y 50 veces más baratos que los de un competidor cercano”, establece Kargieman. Los gastos para poner un nanosatélite en órbita, aunque no son exactos, rondan, según el emprendedor, los cientos de miles de dólares, en vez de los cientos de millones.

Los microsatélites de Satellogic recopilan datos desde el espacio a través de los cuales es posible conocer lo que sucede en cualquier punto del planeta en forma permanente. Los datos son enviados a la Nube de Microsoft que los procesa de manera inteligente, esto permite alcanzar un nivel de conocimiento sin precedentes de la Tierra. A partir del uso de inteligencia artificial y del aprendizaje automático se puede aprender de los datos recopilados para buscar la mejor manera de utilizar los recursos naturales, mejorar la productividad de diferentes industrias y monitorear el crecimiento económico de las economías regionales.

“En Microsoft estamos comprometidos en ser un catalizador de innovaciones que tengan el potencial de causar un impacto global. Por esto, nos llena de orgullo poder colaborar con empresas como Satellogic para democratizar el acceso a grandes volúmenes de datos en el espacio, y, sobre todo, a analizarlos y aprovecharlos de la mejor manera a través de Big Data y Machine Learning”, comentó César Cernuda, Presidente de Microsoft Latinoamérica. “Estamos seguros de que, a través de esta alianza, podremos ofrecer a la comunidad científica un universo de información nunca antes visto, con posibilidades de resolver algunos de los mayores retos que nuestro planeta enfrenta”, concluyó.

El negocio de la empresa se basa en la comercialización de esos datos, sin embargo no todos serán monetizados.“Como parte de la visión que nosotros tenemos no es solo ser una compañía exitosa en el mercado y que crezca, sino que parte de lo que hacemos es construir una empresa que tenga un impacto positivo en el mundo. Los satélites que tenemos volando en el espacio tienen unas cámaras que se llaman hiperespectrales que toman información muy detallada sobre la composición química y molecular de lo que pasa en la tierra”, explica Kargieman. “La situación en la que estamos ahora es que los último meses por tema de prioridades en lo que es observación de la tierra en EEUU y NASA , terminamos siendo la única cámara hiperespectral que esta volando en este momento y esa información es muy necesaria para lo científicos para seguir las mediciones que hacen con respecto al cambio climático y de control de medio ambiente. Por eso decidimos hacer no comercializar este pedazo de información para uso científico e humanitario y abrirlo de manera gratuita para que los científicos puedan seguir haciendo su trabajo”, señaló Kargieman.

Uno de los grandes campos de aplicación de este tipo de tecnología es la agricultura. “En Argentina el agro es uno de los factores económicos más importante y lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de las imágenes que nosotros tomamos en de los cultivos, es que hay muchísimo que se puede mejorar para salvar de alguna manera la distancia que hay entre la capacidad productiva real que tiene la tierra a lo que hoy se produce”, destaca Kargieman. “Esa optimización es crítica para alimentar al mundo de forma sostenible, y para ellos la agricultura no le queda otra que transformarse en una ciencia de datos. Muchas decisiones se van a tomar con respecto a los cultivos van a estar basadas en información que los satélites van a mandar a la nube y a la que los productores van a poder acceder”, señala Kargieman, y agrega que con estos datos, se podría ahorrar ente el 80 y el 90% de herbicida que se utiliza.

Al día de hoy, la constelación de Satellogic cuenta con seis satélites en órbita: Capitán Beto, Manolito, Tita, Fresco, Batata y Milanesat, y sus últimos dos satélites, Ada y Maryam, se encuentra prontos a despegar en una base de lanzamiento en China. En 2018 la empresa tiene pensado llegar a operar más de 15 satélites en órbita, en 2019 más de 70, y para el fin de la década esperan operar una constelación de 300 satélites para poder tener información de cualquier punto del planeta en tiempo real. La empresa tiene cinco sedes: en Argentina se genera el proceso de investigación y desarrollo de los satélites, en Uruguay se construyen, en Tel Aviv y Barcelona se desarrolla el software de procesamiento y análisis de datos, y en San Francisco se maneja el área comercial.

