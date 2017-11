Serafín Dengra y el Mago Capria, los elegidos por los empresarios para motivar

Saber gestionar el talento de un equipo y hacer frente a las adversidades son cualidades fundamentales tanto para el mundo empresario como para el deporte. De ahí que las empresas demanden cada vez más a deportistas profesionales para que les transmitan sus consejos y experiencias. La tendencia no solo se da en el ámbito local sino que también crece en el exterior, con casos notorios –como el de Josep “Pep” Guardiola, ex entrenador del Barcelona (donde obtuvo 14 de los 19 torneos que disputó), quien además de dirigir hoy al Manchester City dicta sesiones de liderazgo y trabajo en equipo en compañías.

En la Argentina, el ex técnico de Boca Carlos Bianchi fue uno de los preferidos del mundo corporativo. En su apogeo, llegó a cobrar US$ 15.000 por una charla a CEOs y gerentes en la que recurría a anécdotas de su trayectoria futbolística para establecer analogías entre la conducción de planteles deportivos y la de equipos de trabajo. “¿Cómo motivar a un equipo al que no se lo puede premiar económicamente?” o “¿Debe tratarse de igual forma a todos los miembros del mismo grupo?” eran algunas de las inquietudes que los ejecutivos planteaban. Otro referente es Sergio “Cachito” Vigil, ex entrenador de Las Leonas, el seleccionado femenino de hockey sobre césped. En sus exposiciones, se refería fundamentalmente al significado de la palabra equipo y subrayaba el valor del compromiso.

Hoy, la organización de charlas con deportistas está casi institucionalizada. Liderazgo, la mística de equipo, la potenciación de los atributos naturales mediante el entrenamiento o el manejo de las adversidades son los temas más recurrentes que disparan esas convocatorias. Uno de los secretos de esas charlas, dicen los organizadores, es el grado de emotividad que envuelve a las situaciones.

Serafín Dengra es, sin dudas, el motivador del momento. “Pura Sangre”, “Never Pony” y “Musculá” se transformaron en los latiguillos elegidos por “Serafo” para grabar videos motivacionales a diferentes públicos y también para captar el interés de las empresas.

El ex jugador de Los Pumas se transformó en un fenómeno viral por sus videos, que explotan en las redes sociales. “Me llaman de todos lados y no puedo creer lo que estoy viviendo. Me gusta motivar a la gente. Encontré un nicho que disfruto”, dice. Por esa fama repentina, hoy recibe hasta 150 pedidos diarios para grabar videos, de todos los ámbitos. Las empresas se percataron de esa cualidad y lo contratan para incentivar, principalmente, a la fuerza de ventas. “No tengo nada preparado de antemano. Me contratan, hay un guión, pero uso mucho mi impronta personal. Me gusta muchísimo transmitir valores motivacionales y de trabajo en equipo”, cuenta. Sus charlas duran una hora y media y su costo varía entre $ 30.000 y $ 80.000, en función del tamaño de la compañía y sus necesidades puntuales.

Personal fue una de los pioneras en contratar a “Serafo”. Luego se sumaron casos como Johnson & Johnson y la cadena de gimnasios SportClub. Recientemente, General Motors lo contrató para poner su voz a los GPS de los Chevrolet Onix.

“¡Con todo! ¡A morir! ¡Métanle garra y coraje!”, grita Dengra en sus videos, mientras sostiene la cámara y se golpea el pecho. El éxito de los cortos trascendió fronteras: hasta Gerard Piqué, defensor del Barcelona y compañero de Lionel Messi, le hizo saber que los veían en el vestuario del equipo catalán para sentirse motivados.

Palabra de mago

Otro de los exdeportistas que sabe contar su experiencia como jugador y trasladarla a las empresas es Rubén Capria, elegido por su capacidad de comunicación. “Después de siete años de trabajar en los medios analizando el fútbol, me surgió este año la posibilidad de hacer charlas con empresas”, cuenta el ex número 10 de Estudiantes de la Plata y Racing, y agrega: “También tuve el privilegio de ser elegido en un programa de la Secretaría de Deportes de la Nación que se llama ‘Campus con tu ídolo’”.

“El Mago” dice que ya tiene aceitada la oratoria: “Los valores del fútbol son idénticos a cualquier vinculación que tenga que ver con la interacción de la gente en una empresa. Un equipo de fútbol tiene los mismos códigos de convivencia”. Axion Energy e YPF son algunas de las empresas que contrataron al exvolante. La charla dura una hora y media y su costo va de $ 30.000 a $ 70.000 según la cantidad de asistentes.

“Hay valores humanos atemporales que las empresas necesitan. Y el fútbol da miles de ejemplos donde se puede graficar cuando algo es bueno”, dice Capria y subraya que lo primero que enseña el juego es a hablar en plural: “El ‘yo’ hay que sacárselo. Es ‘ganamos’, ‘perdimos’, ‘jugamos bien’ o ‘jugamos mal’. En una compañía pasa lo mismo. Hay roles más o menos vistosos pero no menos importantes”. Y agrega: “Ahí es donde uno trata de hacer reaccionar a las personas”.

En sus charlas, Capria –que apela a frases como “si te querés tatuar cosas, tatuate la palabra superación en la frente”– habla tanto con gerentes como con empleados. “Ahí está el punto. El capital humano que da el fútbol tiene que ver con cómo se interrelacionan las personas. Y en un equipo (de trabajo) pasa igual. Tiene que haber un hilo conductor de una idea para que todos se sumen. De alguna manera, ponerse la camiseta de un lugar. Pero del otro lado tiene que haber una devolución”, insiste Capria. Un líder, amplía, no debe bajar línea sino entusiasmar para que la gente se sume a un proyecto. “Y el entusiasmo es contagioso”, apunta.

Las charlas van complementadas con videos de diferentes momentos de la vida de un deportista. Por ejemplo, Capria usa imágenes del partido de Argentina frente a Inglaterra en México 86, donde Maradona hizo su histórico gol. Pero se concentra en otro pasaje de ese encuentro: el último minuto, cuando el “Vasco” Julio Olarticoechea saca de cabeza una pelota en la línea que hubiera significado el empate para el equipo inglés. “Los roles en cada equipo son fundamentales”, subraya el exjugador.

En otro video, se observa a una persona sin una pierna corriendo una carrera en silla de ruedas y llegando a la meta. En ese caso, muestra el valor de la perseverancia más allá de los obstáculos.

Considerado uno de los mejores pivot de la historia del básquet regional, Hernán Montenegro también brinda charlas corporativas sobre la importancia del factor humano en la realización de objetivos. “Para conducir una compañía además de conocimiento hay que tener mucha calle", asegura el exjugador, el primer argentino en llegar a la NBA. Ese recorrido le sirve para cautivar a las compañías a la hora de hablar sobre liderazgo y motivación.

L Leo Morales