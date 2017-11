Las empresas invierten US$ 127.000 millones al año en drones para mejorar sus negocios

Los vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como drones, no solo sirven con fines recreativos y para eventos sino que también son utilizados por distintas industrias para reducir costos y aumentar su eficiencia. Según el informe Clarity from above: Leveraging drone technologies tu secure utilities systems realizado por PwC, este negocio mueve US$ 127.000 millones al año y les permite a las empresas desarrollar nuevos modelos operativos.

La velocidad del drone, su capacidad de carga y la tecnología con la que está equipado son los principales aspectos que los sectores valoran a la hora de utilizar uno de estos vehículos. Uno de los puntos más remarcados tiene que ver con la posibilidad de contar con información en tiempo real para poder planificar mejor sus estrategias.

Una de las industrias que mayor provecho le sacó es la energética. Según el estudio, las redes de transmisión de electricidad aumentarán un 15 por ciento para el 2020 y la aplicación de los drones será una de las principales herramientas que impulsarán el cambio en este sector. Esta tecnología es utilizada para recabar datos sobre las centrales eléctricas, las subestaciones o el tendido eléctrico. El área de transporte también es uno de los que invierte fuerte en estos productos, especialmente con el objetivo de acortar los tiempos de entrega.

Para el sector de telecomunicaciones, la posibilidad de realizar inspecciones de rutina de antenas con estos vehículos les representa una importante reducción de costos. En tanto, el sector agrícola aumentó su producción gracias a la utilización de los drones para analizar los sectores a productir. De acuerdo a los datos que se desprenden del informe, estos aumentaron a un 75 por ciento el índice de utilización y redujeron un 85 por ciento los costos de siembra.