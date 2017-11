La cartera de inversión para los más arriesgados

Llega fin de año y. con él, muchos inversores, tanto grandes como pequeños, comienzan a analizar y comparar la información del mundo financiero y la macroeconomía, con la cual intentarán calibrar sus apuestas para 2018. Los perfiles de inversión más arriesgados están pasando por un buen momento. Las acciones están imparables y los bonos largos abren muy buenas oportunidades.

"Aunque pueda parecer sencillo, configurar una cartera de inversiones que se ajuste al perfil de cada inversor y a la situación del mercado en un momento determinado no es tan fácil. Y es una tarea muy importante cuando el inversor y los asesores tienen que definir el rumbo a seguir”, resaltó Mariano Otálora, director de la plataforma www.buscatufondo.com. “Invertir en base a los objetivos es fundamental para cualquier inversor. El autoconocimiento en estas circunstancias y tomar decisiones en base a los riesgos reales que se está dispuesto a asumir es la base de la decisión de inversión”, agregó.

En este contexto, Federico Sidi, de Compass Group, advirtió que “quienes piensan tomar riesgo tienen que pensar a largo plazo, aproximadamente 24 meses. Fuera de esto, considerando que parece ser que el mercado aún no tiene priceado el tema de una reelección de Macri, uno no puede dejar de tener acciones, ya que creemos que ese pricing se va a dar durante el proceso posterior”.

Para él, el bancario es un sector con buenas proyecciones: "El sistema financiero tiende a valorarse mucho. Está muy retrasado comparado con otros países de la región. Quien invierta en bancos seguro gana plata con el correr de los años, siempre y cuando el escenario político acompañe”.

Por otra parte, suma compañías como Pampa Energía ("Me parece muy interesante y no puede faltar en una cartera") y "lo que puede pasar con la fusión Cablevisión y Telecom, además de BYMA, que tiene muy buenas proyecciones”.

“Si tengo una cartera bien agresiva para los próximos 24 meses, la armaría con un 70% en acciones. El resto, 15% en bonos corporativos con players más riesgos tipo Geneia o Albanesi. Y el otro 15% en bonos provinciales. Los sectores bancario y energético tienen que tener un buen lugar en el portfolio de acciones. Y una acción chica y puntal que me gusta es Grimoldi. Lo único que puede tirar abajo este rally es un evento global, que puede no ser menor. Hoy América latina en general, y la Argentina en particular, están muy firmes”, advirtió Sidi.

Para Emilia Gavilán, Portfolio Manager del fondo de acciones de Megainver, una cartera agresiva “debería tener una combinación entre acciones y bonos soberanos en dólares y pesos. De todas formas incorporaría aunque sea un 20% de renta fija. Estas carteras en general tienen pocos activos como Lebacs o plazos fijos, que tienen riesgo casi cero”. Para él, lo más conveniente es la inversión a través de fondos de inversión. “Como sectores con más atractivos son el energético, beneficiado por las revisiones tarifarias y también el sector bancario. A nivel técnico si bien los vemos caros, a mediano plazo, tiene mucho potencial de crecimiento como sector. También el sector de telecomunicaciones”, añade.

Desde Axis Inversiones, Federico Pérez, Portfolio Manager, remarca que para un inversor agresivo y de largo plazo, una toma de ganancias es un momento para comprar y hoy el mercado no está dando lugar: “Para este perfil de inversor nuestra cartera recomendada es: 30% en renta variable, 20% Fixed Income Index Fund, 40% en renta fija y 10% en ahorro pesos. El de renta variable apunta a acciones argentinas. El renta fija es más balanceado que tiene también acciones pero en forma de ADRs. Y el Index fund, sigue el EMBI Argentina, el índice de JPMorgan que se mueve en función del riesgo país que viene bajando mucho”.

Y concluye: “Algo de tasa de interés en pesos también es recomendable porque, por más que seas un inversor con apetito al riesgo, la tasa nominal en pesos tiene un rendimiento extraordinario. Conseguir un 27% en pesos es fenomenal. Eso minimiza el error de entrada en fondos de acciones. El timinig es muy importante y es lo difícil de saber. Tener ese rendimiento, hace que puedas tener un cochón de ante cualquier circunstancia. Eso es clave para todo portafolio balanceado. Un poco de acciones y un poco en tasa es lo más equilibrado para este perfil hoy”.

